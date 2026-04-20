Creşte interesul pentru închirieri în 2026, vânzările imobiliare scad, scumpirile continuă: Cum arată piața rezidențială din România

Tot mai puțini români iau decizia de a cumpăra o locuință. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Piaţa rezidenţială din România traversează un început de an marcat de o schimbare vizibilă de comportament din partea clienţilor, în care segmentul închirierilor câştigă teren, iar deciziile de achiziţie sunt tot mai amânate pe fondul prudenţei cumpărătorilor, relevă o analiză a pieţei imobiliare realizată de o agenţie specializată în proprietăţi rezidenţiale, potrivit Agerpres.

Din perspectiva specialiştilor imobiliari de la The List Estates se observă o creştere semnificativă a interesului pentru închirieri. Volumul închirierilor a crescut cu aproximativ 40% comparativ cu aceeaşi perioadă din 2025, confirmând o tendinţă clară: într-o piaţă în care achiziţiile sunt puse pe modul aşteptare, chiriile devin opţiunea preferată.

„Vedem o piaţă activă din punct de vedere al interesului, dar mult mai prudentă în ceea ce priveşte decizia de cumpărare. Clienţii caută, fac vizionări, cer informaţii detaliate, însă amână decizia finală. Contextul economic şi incertitudinile legate de costurile energetice îi determină să fie mai rezervaţi”, afirmă Claudia Negru, owner The List Estates, citată în cadrul analizei.

Cele mai căutate cartiere pentru închiriere în București

Potrivit agenţiei, specializată în proprietăţi din zona de nord a Bucureştiului, cele mai căutate zone pentru închiriere rămân Pipera, Iancu Nicolae, Băneasa şi Floreasca, locaţii preferate datorită proximităţii faţă de centrele de business şi şcolile internaţionale.

De asemenea, se înregistrează o scădere de aproximativ 20% a volumului de tranzacţii faţă de anul trecut, semnalând o tendinţă similară cu cea observată la nivel naţional.

Conform datelor oficiale ale Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate (ANCPI), în primele trei luni din 2026 au fost vândute puţin peste 30.000 de unităţi individuale, în scădere cu aproximativ 17% faţă de aceeaşi perioadă din 2025.

Bucureştiul rămâne, totuşi, cea mai activă piaţă rezidenţială din ţară, cu aproape 3.900 de proprietăţi vândute în martie.

După Capitală, cele mai dinamice pieţe au fost Braşov, Cluj-Napoca şi Timişoara, în timp ce oraşe precum Alexandria, Călăraşi sau Giurgiu au înregistrat cele mai reduse volume de tranzacţii.

Deși se vând mai puține locuințe, prețurile continuă să crească

Un aspect relevant este faptul că scăderea volumului de tranzacţii nu este însoţită de o ajustare a preţurilor. Din contră, acestea continuă să crească. Conform datelor Imobiliare.ro, preţul mediu solicitat pe metrul pătrat a ajuns la 2.250 euro în Bucureşti, unde apartamentele s-au scumpit cu 14,6% faţă de martie 2025.

„Există în piaţă o aşteptare ca preţurile să scadă, însă realitatea este diferită. Costurile de dezvoltare rămân ridicate, iar proiectele noi vin cu standarde tehnice tot mai avansate. Acest context limitează posibilitatea unor scăderi semnificative de preţ, în special în zonele bine poziţionate.

Deşi există estimări care indică o uşoară creştere a numărului de locuinţe livrate în 2026, aceasta vine după un an 2025 cu un nivel redus de finalizări. În realitate, oferta rămâne limitată în raport cu cererea, în special în zonele bine poziţionate, pe fondul întârzierilor în dezvoltare şi al costurilor ridicate din construcţii”, adaugă Claudia Negru.

Specialiştii estimează că această perioadă de prudenţă este una temporară, iar deciziile de achiziţie vor reveni treptat pe măsură ce contextul economic devine mai predictibil. Până atunci, piaţa chiriilor rămâne principalul motor de activitate în segmentul rezidenţial.