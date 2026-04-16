Un bloc întreg din centrul Bucureştiului, cu două scări şi 50 de apartamente, este scos la vânzare

Un bloc întreg din centrul Bucureştiului, cu două scări şi 50 de apartamente, este scos la vânzare. Sursa foto: Imobiliare.ro / VERITAS Premium Estates

Un bloc întreg din Bucureşti, compus din două scări cu zeci de garsoniere şi apartamente cu 3 şi 4 camere, precum şi două locuinţe de câte 202 mp la ultimul etaj, este scos la vânzare pe site-ul Imobiliare.ro.

Clădirea este poziţionată în zona Calea Călăraşilor- Delea Veche, pe un teren de 750 de metri pătraţi. Construcţia este realizată în 1994 şi se află la mică distanţa de Piaţa Muncii sau Bulevardul Decebal.

Blocul are 16 garsoniere de câte 40 mp, 16 apartamente cu 3 camere de câte 72 mp şi 16 apartamente cu 4 camere de câte 90 mp. La ultimul etaj se află două apartamente de câte 202 mp fiecare. Totodată, la parter, clădirea are 5 spatii comerciale, incluzand si un restaurant cu terasa - în total, 4200 de metri pătraţi.

În prezent, locuinţele şi spaţiile comerciale sunt ocupate de chiriaşi. Potrivit agenţiei care se ocupă de vânzarea blocului, viitorul proprietar poate păstra chiriaşii, reînchiria în regim hotelier sau vinde individual apartamentele şi spaţiile comerciale.

Preţul blocului este de 12,5 milioane de euro, iar proprietarul nu vinde spaţii comerciale sau apartamente separat.