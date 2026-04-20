România a fost pe primul loc în UE la creşterea lucrărilor de construcţii, în luna februarie 2026

Lucrările de construcţii au înregistrat o creştere modestă în Uniunea Europeană, în luna februarie 2026, comparativ cu luna ianuarie 2026, însă România a fost ţara cu cel mai puternic avans la acest capitol, cu o creştere de 8,7% de la o lună la alta, arată datele publicate, luni, de Eurostat, potrivit Agerpres.

Conform acestor date, lucrările de construcţii au scăzut cu 0,2% în zona euro şi au crescut cu 0,1% în UE în luna februarie 2026, comparativ cu luna ianuarie 2026. În rândul statelor membre UE, cele mai importante creşteri au fost înregistrate în România (8,7%), Slovenia (5,5%) şi Slovacia (5,4%). În cazul României, creşterea de 8,7% din luna februarie vine după o scădere de 4,4% în luna ianuarie.

În ritm anual, luna februarie 2026, comparativ cu luna februarie 2025, lucrările de construcţii au scăzut cu 1,9% în zona euro şi cu 2% în Uniunea Europeană. Totuşi, în rândul statelor membre, cele mai mari creşteri ale lucrărilor de construcţii în ritm anual au fost Slovenia (24,1%) şi România (15,6%). Din nou, în cazul României, creşterea de 15,6% din luna februarie vine după o scădere de 2,5% în luna ianuarie.

Volumul lucrărilor de construcţii a crescut cu 15,8% în februarie 2026, faţă de aceeaşi perioadă din 2025

Conform datelor prezentate anterior de Institutul Naţional de Statistică (INS), în România, volumul lucrărilor de construcţii a crescut, ca serie brută, cu 15,8% în luna februarie a acestui an faţă de aceeaşi perioadă din 2025, iar ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, cu 13,8%.

Potrivit statisticii oficiale, ca serie brută, pe elemente de structură, creşteri s-au înregistrat la lucrările de reparaţii capitale (+25,6%), lucrările de construcţii noi (+16,5%) şi la lucrările de întreţinere şi reparaţii curente (+6,7%). Pe obiecte de construcţii, creşteri s-au înregistrat la clădirile rezidenţiale (+27%) şi la construcţiile inginereşti (+21,2%). Clădirile nerezidenţiale au scăzut cu 0,5%.

Ca serie ajustată, pe elemente de structură, lucrările de reparaţii capitale au crescut cu 20,2%, lucrările de construcţii noi cu 15,5%, iar lucrările de întreţinere şi reparaţii curente cu 5,8%. Pe obiecte de construcţii, volumul lucrărilor de construcţii a crescut la clădirile rezidenţiale (+25,9%) şi la construcţiile inginereşti (+16%). Clădirile nerezidenţiale au scăzut cu 0,1%.

La ce tip de clădiri s-au înregistrat cele mai multe lucrări de construcții

În luna februarie 2026, volumul lucrărilor de construcţii a crescut, faţă de luna ianuarie a acestui an, ca serie brută, cu 49,9%, iar ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, cu 8,7%.

Ca serie brută, creşteri au fost evidenţiate la lucrările de construcţii noi (+52,9%), lucrările de întreţinere şi reparaţii curente (+45,5%) şi la lucrările de reparaţii capitale (+42,6%). Pe obiecte de construcţii, au avut loc creşteri astfel: clădirile nerezidenţiale (+55,7%), clădirile rezidenţiale (+52,7%) şi la lucrările de construcţii inginereşti (+46%).

Volumul lucrărilor de construcţii a crescut, ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, la lucrările de construcţii noi (+11,8%), lucrările de reparaţii capitale (+11,1%) şi lucrările de întreţinere şi reparaţii curente (+2,4%). Pe obiecte de construcţii, volumul lucrărilor de construcţii a crescut la clădirile rezidenţiale (+16,9%), clădirile nerezidenţiale (+10,6%) şi la construcţiile inginereşti (+9,2%).