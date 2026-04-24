Oamenii „vor trăi și vor munci” pe Lună în următorul deceniu, a anunțat șeful unei mari companii spațiale

Planeta noastră se apropia de momentul în care trece în spatele Lunii în această imagine surprinsă de echipajul Artemis II în timpul survolului lor lunar, cu aproximativ șase minute înainte de „apusul” Pământului. Foto: NASA

Oamenii vor locui și vor munci pe Lună în următorul deceniu, a declarat directorul companiei de tehnologie spațială Voyager Technologies pentru CNBC. O bază lunară va fi stabilită în următorii patru ani, iar din 2033, când vom privi în sus, noaptea, pe Lună vor fi lumini, căci și acolo vor fi pământeni, a spus Dylan Taylor.

„Vom avea oameni pe Lună până la sfârșitul anilor 2020 și vom avea o anumită bază lunară, probabil va fi un habitat gonflabil cu sisteme de susținere a vieții.

Mai târziu, în anii 2030, prin 2032 sau 2033, vei putea sta pe pridvorul casei tale din nordul statului New York și te vei uita la Lună, iar pe Lună vor fi lumini, pentru că vor exista oameni care locuiesc și muncesc acolo”, a declarat președintele și directorul general al companiei, Dylan Taylor.

La începutul acestei luni, astronauții misiunii NASA Artemis II au devenit primii oameni care au călătorit cel mai departe de Terra, au finalizat cu succes un survol lunar și au suprins imagini nemaivăzute până acum de pe partea întunecată a lunii, dar și date prețioase care vor fi analizate de oamenii de știință.

Misiunea a deschis drumul pentru viitoarele misiuni Artemis, inclusiv pentru aselenizarea programată pentru 2028.

„Economia lunară” e pe punctul de a exploda

Statele Unite sunt „de departe” liderul mondial în domeniul spațiului comercial, potrivit lui Dave Cavossa, președintele Commercial Space Federation, în timp ce „economia lunară” este pe punctul de a exploda, conform unei note Deutsche Bank din februarie.

Compania SpaceX a lui Elon Musk discută în această săptămână cu analiștii, potrivit unor surse, înaintea unuia dintre cele mai așteptate IPO-uri din istorie. În prezent, compania se concentrează pe „construirea unui oraș autosustenabil pe Lună”, lucru care s-ar putea întâmpla în mai puțin de 10 ani, potrivit unei postări făcute de Musk în februarie.

Între timp, Blue Origin a anunțat în ianuarie că își va suspenda zborurile suborbitale pentru turism spațial, pentru a se concentra pe stabilirea unei „prezențe lunare permanente și susținute”.

„Spațiul nu a fost niciodată mai fierbinte”, a spus Taylor, descriind sectorul drept „abia la început”, în contextul unui posibil „val uriaș” de finanțare din partea guvernului SUA.

Voyager s-a listat la bursă în iunie și este cunoscută în special pentru proiectul său Starlab, menit să înlocuiască Stația Spațială Internațională, programată să fie retrasă din uz în 2030.

Spațiul devine tot mai mult gazda unor infrastructuri critice, precum sateliții de telecomunicații.

Orbita joasă a Pământului, definită de NASA drept regiunea spațială aflată la o altitudine de 2.000 km sau mai puțin, a atras investiții de peste 45 de miliarde de dolari în 2025, față de 25 de miliarde în 2024.

Dylan Taylor a spus că se așteaptă ca centrele de date să devină operaționale în spațiu în următorii cinci ani, deși a remarcat provocările tehnice legate de disiparea căldurii.

În același timp, Gregory Smirin, președintele companiei de sisteme spațiale Muon Space, a afirmat că unele capabilități ale centrelor de date există deja în spațiu. „Vedem deja etapa de inferență, în care sistemele noastre aflate deja acolo sus realizează analize AI”, a spus Smirin.