Ce urmează după misiunea istorică Artemis 2. Provocarea cea mai mare abia acum începe

După încheierea cu succes a misiunii Artemis 2, care a purtat un echipaj format din trei astronauţi ai NASA şi un astronaut al Agenţiei Spaţiale Canadiene în jurul Lunii şi înapoi, NASA îşi îndreaptă atenţia spre următoarea provocare: testarea modulelor de aselenizare construite de companiile SpaceX şi Blue Origin în cadrul misiunii Artemis 3 a programului Artemis, program care are drept obiective revenirea astronauţilor pe Lună şi amplasarea unei baze selenare permanente, transmite marţi Reuters, potrivit Agerpres.

Misiunea Artemis 2, care a durat aproape 10 zile, a marcat primul zbor cu echipaj al programului Artemis, în valoare de mai multe miliarde de dolari, şi a trimis astronauţi mai departe de Pământ decât oricând în istorie. Misiunea a fost concepută ca o repetiţie generală pentru zborurile ulterioare, validând sistemele necesare pentru a transporta echipajele în spaţiul profund.

Dar piatra de hotar a atras atenţia asupra a ceea ce mulţi oficiali văd ca fiind unul dintre cele mai mari riscuri rămase ale programului. Modulele de aselenizare comerciale trebuie să demonstreze că pot efectua o coborâre finală complexă pe Lună şi pot apoi să-i propulseze pe astronauţi din nou pe orbită pentru a putea pleca spre Pământ, o performanţă pe care NASA nu a mai încercat-o din 1972.

NASA îşi propune să readucă astronauţii pe Lună începând cu anul 2028, deoarece se confruntă cu o concurenţă crescândă din partea Chinei, care plănuieşte o aselenizare cu echipaj până în 2030. Pentru a se proteja împotriva întârzierilor, agenţia a selectat atât SpaceX, cât şi Blue Origin pentru a dezvolta module de aselenizare concurente, sperând că rivalitatea şi investiţiile private vor accelera progresul programului Artemis.

„Amândoi (N.r. - Musk şi Bezos) privesc acest lucru ca pe o competiţie şi este un lucru grozav”, a spus administratorul NASA, Jared Isaacman, într-un interviu acordat luni.

Jared Isaacman a vorbit la câteva zile după ce a întâmpinat echipajul Artemis 2, care a amerizat vineri după misiunea în jurul Lunii. Zborul a marcat prima lansare cu echipajul a rachetei NASA Space Launch System (SLS), construită de Boeing şi Northrop Grumman, şi a capsulei Orion, construită de Lockheed Martin.

În timp ce SLS şi Orion sunt vehicule tradiţionale, deţinute de guvern, concepute pentru a transporta astronauţii de pe Pământ pe orbita Lunii, NASA a apelat la companii comerciale pentru ultima etapă a călătoriei: aselenizarea.

SpaceX dezvoltă un sistem de aselenizare umană bazat pe masivul său vehicul spaţial Starship, un vehicul din oţel inoxidabil cu mult mai mare decât modulele de aselenizare construite înainte. Blue Origin îşi construieşte propriul modul de aselenizare Blue Moon, bazându-se pe o filozofie de design mai tradiţională.

Blue Origin îşi propune să aselenizeze o versiune fără echipaj a Blue Moon în această vară, potrivit unor persoane familiare cu acest plan, marcând prima încercare a companiei de aselenizare lină pe Lună. Testul, cunoscut sub numele de Mark 1, va fi o piatră de hotar critică după ani de dezvoltare.

„Voi spune doar că această aselenizare Mark 1 va fi foarte importantă”, a spus Isaacman.

Între timp, SpaceX se pregăteşte să lanseze o nouă variantă Starship, cunoscută sub numele de Versiunea 3, în luna mai, după o pauză de câteva luni. Racheta, prezentată pentru prima dată de Musk în 2016, s-a confruntat cu întârzieri repetate şi eşecuri de testare, deoarece SpaceX depăşeşte limitele lansării, aterizării şi reutilizabilităţii.

După 11 zboruri de testare în 2023, dintre care unele s-au terminat cu explozii, SpaceX spune că noua versiune încorporează zeci de upgrade-uri solicitate de NASA.

„Aceasta este versiunea pe care se va baza HLS”, a spus Kent Chojnacki, directorul adjunct al NASA pentru programul Human Landing System.

Înainte ca Starship să poată transporta astronauţii pe Lună, SpaceX trebuie mai întâi să pună vehiculul pe orbită şi să demonstreze reintrarea controlată a treptei sale superioare, un pas pe care nu l-a realizat încă. Compania trebuie să arate apoi că două nave spaţiale pot andoca în spaţiu şi pot transfera combustibil, o capacitate pe care NASA o consideră esenţială pentru misiunile lunare.

NASA a presat ambele companii să-şi accelereze activitatea, deşi oficialii recunosc că „provocările sunt formidabile”.

Spre deosebire de programul Apollo, care a aselenizat şase echipaje pe Lună în câţiva ani, Artemis este conceput pentru a fi un program pe termen lung, cu module de aselenizare care pot fi reutilizate şi adaptate pentru explorare susţinută. Această ambiţie a adăugat complexitate şi a crescut cerinţele de testare.

Întrebat dacă SpaceX a propus un plan accelerat care să evite secvenţa solicitantă de realimentare în spaţiu a Starship, Isaacman a spus că ambele companii „au adoptat o abordare care reduce riscurile tehnice în mod semnificativ”.

În plus, oficialii NASA spun că se aşteaptă ca designul să evolueze în continuare.

„Nu am nicio încredere că designul de astăzi va fi cel care va ajunge pe Lună”, a spus Kent Chojnacki.



Blue Origin a reproiectat părţi ale arhitecturii sale originale după ce NASA a făcut eforturi pentru un progres mai rapid. Mai mulți oameni familiarizați cu planurile companiei au spus că aceasta a optat pentru simplificarea misiunilor timpurii, eliminând concepte mai complexe de realimentare pentru aselenizările iniţiale în favoarea proiectelor care reduc riscul pe termen scurt.

În ciuda incertitudinilor, NASA insistă că această strategie care implică rivalitatea a doi furnizori îi oferă cele mai bune şanse de succes.

„Nu cred că ei (N.r. - Musk şi Bezos) nu au înţeles importanţa de a ajunge pe Lună înaintea marelui nostru rival (N.r. - China), a mai spus Isaacman.