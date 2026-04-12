Antena 3 CNN Externe Mapamond Cum arată capsula Orion după trecerea prin atmosferă. Nava NASA a suportat temperaturi de peste 2.000 de grade

Cum arată capsula Orion după trecerea prin atmosferă. Nava NASA a suportat temperaturi de peste 2.000 de grade

G.M.
1 minut de citit Publicat la 14:41 12 Apr 2026 Modificat la 14:41 12 Apr 2026
NASA a prezentat imagini cu nava spațială Orion după întoarcerea pe Pământ, la finalul misiunii Artemis II.

NASA a prezentat imagini cu nava spațială Orion după întoarcerea pe Pământ, la finalul misiunii Artemis II. Imaginile arată cât de dură este revenirea din spațiu. Vehiculul, care i-a transportat pe astronauții misiunii Artemis II, a trecut prin una dintre cele mai solicitante etape ale zborului: reintrarea în atmosfera terestră.

În timpul coborârii, capsula a atins aproape 40.000 de kilometri pe oră, o viteză uriașă care a supus structura navei unor condiții extreme.

Cum arată capsula Orion după trecerea prin atmosferă. Nava NASA a suportat temperaturi de peste 2.000 de grade 1060311
Contactul violent cu atmosfera a generat temperaturi de frecare de peste 2.000 de grade Celsius, iar urmele acestui proces pot fi văzute cu ochiul liber pe exteriorul capsulei.

În imagini, coca navei apare arsă, înnegrită și vizibil afectată de căldura extremă. Tocmai acesta este rolul scutului termic: să preia forța și temperatura uriașă a reintrării, pentru ca astronauții și sistemele de la bord să rămână în siguranță. Chiar dacă exteriorul capsulei pare sever afectat, NASA a transmis că totul a funcționat exact așa cum era prevăzut.

Dincolo de aspectul dramatic al capsulei, fotografiile arată și succesul tehnologiei dezvoltate pentru programul Artemis.

 

Etichete: Artemis artemis 2 astronauti NASA

» Citește mai multe din Mapamond
Parteneri
