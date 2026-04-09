Misiunea Artemis 2. Astronauții se pregătesc pentru o reintrare spectaculoasă în atmosferă: „Suntem foarte norocoși să trăim pe Pământ”

Emoțiile nu s-au încheiat pentru echipajul misiunii Artemis II și specialiștii NASA de la centrul de control din Houston. Urmează, vineri, testul final: o reintrare spectaculoasă în atmosferă la aproape 40.000 km/h și o amerizare cu parașuta în Oceanul Pacific, care va testa scutul termic al capsulei și sistemele de recuperare. Cei patru astronauți au declarat că au „mult mai multe fotografii” și „mult mai multe povești” de împărtășit cu umanitatea, după misiunea de 10 zile în care au survolat Luna, relatează BBC.

Cei patru astronauți aflați la bordul navei Orion și-au încheiat misiunea în jurul Lunii și sunt așteptați să amerizeze în largul coastelor orașului San Diego în jurul orei 20:00 vineri (ora SUA EST, 00:00 GMT).

Vorbind cu presa din spațiu, în drumul lor spre casă, astronautul Jeremy Hansen a declarat că au văzut lucruri pe care nu și le-ar fi putut imagina și a subliniat că suntem „foarte norocoși” că trăim pe planeta Pământ.

„Am văzut lucruri cu adevărat extraordinare, lucruri pe care credeam că le-am putea vedea. Arătau asemănător cu ceea ce mă așteptam și alte lucruri pe care nici măcar nu mi le imaginam. Și acestea erau perspective diferite din care am privit aceste lucruri.

Dar trebuie să spun că nu mi-a schimbat perspectiva sau perspectiva cu care am început. Perspectiva cu care am început a fost că trăim pe o planetă fragilă, în vidul și golul spațiului. Știm asta din știință. Suntem foarte norocoși să trăim pe planeta Pământ.

Și cealaltă perspectivă pe care am învățat-o, în parte de la alții de-a lungul vieții, este că scopul nostru pe planetă, ca oameni, este să găsim bucuria, să găsim bucuria și să ne susținem reciproc ridicându-ne unii pe alții prin crearea de soluții împreună, în loc să distrugem. Și când vezi asta de aici, nu se schimbă. Doar confirmă absolut acest lucru. Este aproape ca și cum ai vedea dovada vie a acestei idei”, a spus astronautul.

„Sunt mult mai multe fotografii, mult mai multe povești”

A fost prima dată când echipa a vorbit de la survolul istoric al Lunii, în cadrul căruia au ajuns mai departe de Pământ decât orice alți oameni până acum. Pilotul misiunii, Victor Glover, a spus că echipajul este nerăbdător să împărtășească lumii ceea ce a văzut.

Întrebat în cadrul conferinței de miercuri seara despre reintrarea în atmosferă, Glover a spus: „Trebuie să ne întoarcem. Există atât de multe date pe care le-ați văzut deja, dar toate lucrurile bune vin înapoi cu noi.”

„Sunt mult mai multe fotografii, mult mai multe povești”, a adăugat el.

Glover a mai spus că echipajul mai are „încă două zile” înainte de a putea începe să proceseze tot ceea ce au trăit. „O să mă gândesc și o să vorbesc despre toate aceste lucruri pentru tot restul vieții mele”, a spus el.

Nava Orion a misiunii Artemis II a stabilit un record pentru călătoria umană în spațiu în jurul orei 13:56 EDT (18:56 BST) luni, depășind recordul de 248.655 mile (400.171 km), deținut din 1970 de misiunea Apollo 13.

Obiectivul Artemis II nu a fost niciodată aselenizarea, ci survolul părții îndepărtate a Lunii, partea care nu este niciodată vizibilă de pe Pământ. Sateliții au fotografiat anterior această zonă, dar astronauții au fost primii oameni care au văzut direct unele porțiuni ale suprafeței sale, inclusiv craterele vaste și câmpiile de lavă.

Imediat după survol, președintele Donald Trump a vorbit cu echipa Orion și i-a felicitat: „Astăzi ați făcut istorie și ați făcut ca întreaga Americă să fie mândră, extrem de mândră.”

40 de minute de „singurătate profundă”

În cea mai recentă conferință virtuală de presă, la NASA, la Centrul Spațial Johnson din Houston, cei patru astronauți au apărut din nou într-o transmisiune live, în timp ce un microfon plutea între ei.

Fiecare a răspuns pe rând întrebărilor jurnaliștilor, cu întârzieri considerabile.

Echipajul a fost întrebat de Los Angeles Times despre cele 40 de minute de „singurătate profundă” în care au pierdut contactul cu Pământul.

Comandantul Reid Wiseman a spus că echipajul a avut mult de lucru în acel interval pentru a colecta date științifice prețioase. Acelea au fost „probabil cele mai importante observații lunare pentru echipa noastră de geologie”, a spus astronautul.

„Dar noi patru ne-am luat un moment, am împărțit niște fursecuri cu sirop de arțar pe care Jeremy le adusese și am petrecut trei sau patru minute reflectând cu adevărat asupra locului în care ne aflam”, a spus el.

Pentru Glover, „cel mai mare dar” al misiunii a fost să vadă o eclipsă de Lună dincolo de partea îndepărtată a Lunii.

Pentru Wiseman, „momentul de vârf” a fost atunci când echipa sa a numit un crater lunar după soția sa decedată, Carroll, care a murit de cancer în 2020.

„Cred că atunci când Jeremy a scris numele Carroll… atunci am fost copleșit de emoție și m-am uitat și am văzut că Christina plângea”, a spus el. „Pentru mine, personal, acela a fost momentul culminant al misiunii”, a continuat el.

Echipajul a mai spus că primește informații despre cum este percepută misiunea pe Pământ prin intermediul membrilor familiei.

Aceștia „au fost sursa noastră despre cum merge misiunea din perspectiva publicului”, a spus Wiseman, adăugând: „evident, sunt toți subiectivi”.

Întrebată de editorul științific al BBC, Rebecca Morelle, ce îi va lipsi cel mai mult din viața în spațiu, Christina Koch a spus că îi va lipsi „camaraderia”.

Întrebată ce nu îi va lipsi, Koch a spus că nu există nimic. „Nu putem explora mai profund decât dacă facem lucruri incomode, dacă nu facem anumite sacrificii și dacă nu ne asumăm riscuri. Iar toate acestea merită”, a spus ea.

Echipajul are acum câteva ore mai liniștite de verificări și experimente înainte de testul final: o reintrare spectaculoasă în atmosferă la aproape 40.000 km/h și o amerizare cu parașuta în Oceanul Pacific, care va testa scutul termic al capsulei și sistemele de recuperare.