"E un punct luminos pe Lună". Echipajul Artemis 2 a botezat un crater "Carroll", în amintirea soţiei decedate a comandantului misiunii

1 minut de citit Publicat la 09:28 07 Apr 2026 Modificat la 09:29 07 Apr 2026

FOTO: colaj foto NASA

Astronauţii misiunii Artemis au numit luni un crater selenar în amintirea lui Carroll Taylor Wiseman, soţia decedată a comandantului misiunii, Reid Wiseman.

"Există o caracteristică de relief într-un loc frumos de pe Lună, la graniţa dintre partea apropiată şi cea îndepărtată", a anunţat astronautul canadian Jeremy Hansen în timpul transmisiunii în direct, la scurt timp după ce capsula Orion a depăşit recordul pentru distanţa parcursă de la Pământ. "În anumite momente în timpul tranzitului lunar, o veţi putea vedea de pe Pământ".



FOTO: NASA

"Este un punct luminos pe Lună şi am dori să-l numim Carroll", a anunţat el.



Reid Wiseman, astronautul NASA care comandă misiunea Artemis II, a izbucnit în lacrimi, iar colegii săi de echipaj l-au îmbrăţişat.

FOTO: NASA

Astronauţii au numit un alt crater "Integrity", numele pe care echipajul l-a dat capsulei lor spaţiale din clasa Orion, înainte de câteva ore de observaţii de aproape ale Lunii.



"Alegem acest moment pentru a lansa o provocare acestei generaţii şi următoarei, pentru a ne asigura că acest record este de scurtă durată", a declarat Jeremy Hansen.



Carroll Taylor Wiseman a murit de cancer în 2020, iar Reid Wiseman, fost pilot de vânătoare, îşi creşte singur cele două fiice de atunci.

Potrivit unui purtător de cuvânt al NASA din Houston, cererea Artemis va fi depusă la Uniunea Astronomică Internaţională pentru a oficializa numele celor două cratere.