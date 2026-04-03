Misiunea istorică Artemis 2, în imagini. NASA publică fotografii spectaculoase cu Pământul văzut din capsula Orion

Andrei Paraschiv
1 minut de citit Publicat la 19:06 03 Apr 2026 Modificat la 00:40 05 Apr 2026
colaj astronauti, racheta si planeta Pamant
Racheta a fost lansată în noaptea din 1 spre 2 aprilie.

Misiunea Artemis 2, prima spre Lună din ultimii 50 de ani, a fost, până acum, un succes. Cei patru astronauți ai misiunii au părăsit orbita Pământului vineri, după ce nava lor spațială Orion și-a pornit motorul principal pentru o ultimă acțiune spre Lună.

Arderea motorului de cinci minute și 55 de secunde, cunoscută sub numele de injecție translunară (TLI), a decurs „impecabil”, a declarat ulterior Dr. Lori Glaze de la NASA.

Racheta a fost lansată în noaptea din 1 spre 2 aprilie. 

„Este pur și simplu fenomenal. Voiam doar să vă descriu frumusețea pe care o vedem. Se poate distinge chiar și linia de coastă a continentului, se pot distinge râurile datorită reflexiei soarelui, se pot vedea nori de furtună înalți [...] Polul Sud luminat. Este pur și simplu fenomenal. Este absolut fenomenal. Arătați minunat”, a transmis Christina Koch, specialista de misiune.

Un videoclip al NASA arată momentul în care racheta decuplează un motor, pe orbita Pământului. Mai mult, videoclipul arată o perspectivă unică a planetei noastre.

Înainte de lansare, trei astronauți au transmis un mesaj.

„Plecăm pentru familiile noastre”, a spus pilotul Victor Glover.

„Plecăm pentru colegii noștri”, a spus Christina Koch.

„Plecăm pentru întreaga omenire”, a spus Jeremy Hansen.

