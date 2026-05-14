Un nou ciclon lovește România: temperaturile scad și va ploua torențial în mare parte din țară. Anunțul ANM

1 minut de citit Publicat la 13:36 14 Mai 2026 Modificat la 13:38 14 Mai 2026

Vremea se strică brusc de sâmbătă în mare parte din țară / FOTO: Getty Images

Un nou ciclon va aduce în România răcire accentuată şi ploi torenţiale în zilele următoare. Elena Mateescu, directorul general al Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), a declarat, joi, la Antena 3 CNN că temperaturile vor scădea de sâmbătă, în partea de sud a țării, urmând ca de luni instabilitatea atmosferică să se extindă în cea mare parte din țară, fiind anunțate ploi și vijelii.

Potrivit directorului ANM, noul episod de vreme rea ar urma să se menţină până la jumătatea săptămânii viitoare.

„Astăzi și mâine contăm pe temperaturi ușor în creștere față de zilele anterioare. Astăzi, un ecart în întreaga țară între 14 până la 21 de grade. Mâine deja 19-25 de grade, inclusiv în Capitală, o maximă în jurul a 24-25 de grade. În următoarele două zile vor mai fi posibile și precipitații la nivel local. Din punctul de vedere al candidaților, valori de 10-15 litri pe metru pătrat, vânt cu intensificări ușoare.

Însă începând de sâmbătă, instabilitatea atmosferică se va accentua și pe fondul creșterii temperaturilor 20-27 de grade Celsius, posibil în sudul extrem, iar în jumătatea de sud a țării cantitățile de apă pot fi însemnate.

Vorbim posibil și de vijelii și căderi de grindină, iar acest aspect al fenomenelor de instabilitate din punct de vedere meteorologic va fi de interes atât la finalul săptămânii, cât și pe parcursul săptămânii viitoare, cel puțin până la jumătatea acesteia, când în bună parte din țară precipitațiile vor fi prezente, aversele vor fi însemnate cantitativ, fie că vorbim la început de partea de jumătatea sudică a țării, apoi în vest, în sud, ulterior în jumătatea estică a țării.

Așadar, o lună mai cel puțin până în jurul datei de 23 bogată în precipitații”, a declarat Elena Mateescu, directorul ANM.

În ultimele zile, România a trecut de la temperaturi de vară la cele de toamnă. Luni și marți, în partea de sud a țării, s-au înregistrat temperaturi de până la 26 de grade Celsius, iar în alte zone din țară, mercurul din termometre a indicat valori de până la 22 de grade.

De miercuri, vremea s-a răcit brusc în toată țara. În unele zone a plouat torențial, multe localități fiind afectate de vijelii, iar în zona de munte a nins.