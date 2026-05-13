Cer întunecat și nori amenințători peste Capitală. Un front rece a traversat Bucureștiul, e mai frig cu 10°C decât ieri și bate vântul

3 minute de citit Publicat la 12:21 13 Mai 2026 Modificat la 12:21 13 Mai 2026

Imagini surprinse în centrul Bucureștiului, privind spre nordul Capitalei, 13 mai 2026. Sursa foto: Alina Pîrvan via Antena 3 CNN

Unii bucureșteni au privit miercuri un tablou spectaculos pe cerul Capitalei, după ce nori denși, aproape negri, au acoperit orașul înainte de prânz. Imagini surprinse deasupra blocurilor din centrul Bucureștiului arată un plafon compact de nori de furtună, cu straturi joase și întunecate care anunțau schimbarea bruscă a vremii. Meteorologii spun că frontul rece a traversat deja orașul, aflat sub atenționare cod galben de vijelii și vânt puternic, și vorbesc despre o anomalie termică.

Cerul s-a schimbat radical în doar câteva ore în București. Dacă marți temperaturile au urcat până la aproximativ 25 de grade Celsius, miercuri maximele nu mai depășesc 16-17 grade, ceea ce înseamnă o diferență termică de aproape 10 grade în numai 24 de ore.

Meteorologii anunță că valorile termice sunt în scădere semnificativă față de ziua anterioară și caracterizează o vreme neobișnuit de răcoroasă pentru această perioadă a anului.

Temperatura maximă din Capitală se va situa în jurul valorii de 17 grade Celsius, cerul va fi temporar noros, iar vântul va avea intensificări cu rafale de 50-60 km/h.

Soare în unele cartiere din București, nori de furtună în altele

În imaginea surprinsă înainte de prânz se observă un plafon compact de nori joși, în nuanțe de gri închis și albastru-negricios, care domină orizontul Bucureștiului. Contrastul dintre lumina filtrată și masa întunecată de nori oferă peisajului un aspect dramatic, specific furtunilor de vară formate pe fondul instabilității atmosferice accentuate.

Fenomenul a fost observat diferit în funcție de zona orașului. În timp ce în unele cartiere bucureștenii se aflau încă sub cer senin și soare puternic, în alte zone norii negri de furtună au întunecat complet cerul, creând impresia că o furtună severă este iminentă. Diferențele spectaculoase de lumină și culoare dintre cartiere au fost surprinse în numeroase imagini distribuite pe rețelele sociale.

Potrivit meteorologilor, frontul rece asociat unui nou episod de instabilitate atmosferică a traversat deja Capitala. Bucureștiul se află sub atenționare cod galben de vijelii și intensificări ale vântului, iar rafalele pot depăși 50-60 km/h.

13 mai 2026, zi cu ger și ninsori în anumite zone ale României

Fenomenul observat pe cerul Bucureștiului vine într-un context meteo tot mai neobișnuit pentru această perioadă a anului. România a trecut în ultimele zile prin schimbări bruște de temperatură, episoade de frig asemănătoare toamnei târzii și chiar ninsori la munte, după valori termice ridicate înregistrate anterior.

Meteorologii vorbesc despre o vreme extrem de schimbătoare, cu anomalii termice și episoade severe de instabilitate atmosferică generate de succesiunea rapidă a mai multor cicloane care afectează regiunea. În unele zone ale țării, temperaturile au scăzut cu peste 10 grade Celsius în doar câteva ore.

Tot ieri, în mai multe regiuni din România au fost observați nori spectaculoși de tip shelf cloud — formațiuni joase, întinse, asociate frecvent furtunilor puternice — dar și nori-pâlnie, fenomene care pot preceda apariția tornadelor. Imaginile au fost surprinse în timpul avertizărilor nowcasting emise de ANM pentru vijelii, grindină și descărcări electrice.

Specialiștii spun că astfel de fenomene apar tot mai des în România în ultimii ani, pe fondul contrastelor termice puternice și al atmosferei tot mai instabile.