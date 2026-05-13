Avertizare ANM: Cod galben de vânt puternic în 11 județe și în București. Hartă

1 minut de citit Publicat la 11:52 13 Mai 2026 Modificat la 12:00 13 Mai 2026

Cod galben de vânt puternic în mai multe județe. Foto: Getty Images

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri, o atenționare Cod galben de vânt puternic în zone din sudul și sud-estul țării, valabilă pe parcursul zilei de miercuri.

Astfel, în intervalul 13 mai, ora 10:00 - 13 mai, ora 22:00, în Oltenia, vestul și sudul Munteniei și sudul Dobrogei, vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de 50 - 70 km/h și izolat de 80 km/h.

De altfel, până joi dimineața este în vigoare o informare de vreme rece, cu lapoviță și ninsoare pe crestele montane.

Valorile de temperatură au scăzut accentuat în vestul și în nord-vestul țării, începând de marți, apoi și în restul teritoriului, astfel încât vremea va deveni mai rece decât în mod obișnuit pentru această perioadă.

La munte, în zona de creastă, vor fi precipitații și sub formă de lapoviță și ninsoare.

De asemenea, meteorologii avertizează că după răcirea bruscă și accentuată de astăzi, de vineri se încălzește.

Potrivit ANM, cu toate acestea, în weekend, un alt ciclon, de data aceasta mediteranean, va lovi România cu ploi torențiale și furtuni.

Astfel, din după-amiaza zilei de sâmbătă sunt așteptate din nou averse și furtuni în zonele de deal și de munte, iar duminică instabilitatea atmosferică se va extinde în cea mai mare parte a țării, unde vor fi ploi torențiale și cantități importante de apă.