Un adolescent s-a înecat în Lacul Chitila, lângă București: A sărit în apă să salveze o fată deși nu știa să înoate. Este resuscitat

1 minut de citit Publicat la 14:18 14 Mai 2026 Modificat la 14:24 14 Mai 2026

Doi adolescenți au căzut în Lacul Chitila, 14 mai 2026. Sursa foto: Martor via Antena 3 CNN

O fată de 16 ani a fost salvată în ultima clipă din Lacul Chitila, după ce a căzut în apă, iar un băiat care a sărit să o ajute a fost scos de scafandri în stare de inconștiență. Cei doi minori se aflau în zona Strada Rozelor. Paramedicii îi aplică adolescentului manevre de resuscitare

Adolescentul se află în stop cardio-respirator.

Potrivit ISU București-Ilfov, pompierii au fost solicitați să intervină pentru salvarea a două persoane minore aflate în pericol de înec pe strada Rozelor din Chitila.

La sosirea primelor echipaje, fata fusese deja scoasă la mal de polițiști, în stare conștientă, și a fost preluată de echipajele medicale. Ulterior, adolescenta a fost transportată la spital cu elicopterul SMURD.

Surse Antena 3 CNN spun că fata ar fi vrut să se spele pe față, moment în care a alunecat și a căzut în apă. Băiatul ar fi sărit să o ajute, însă nu știa să înoate și a dispărut sub apă. Potrivit acelorași surse, acesta ar fi rămas prins sub un ponton.

La fața locului intervin scafandrii din cadrul Detașamentului Special de Salvatori, două bărci remorcabile, două echipaje SMURD de prim ajutor și un elicopter SMURD.