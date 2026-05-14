Leul recuperează teren în fața euro

Publicat la 14:11 14 Mai 2026 Modificat la 14:15 14 Mai 2026

Moneda naţională s-a apreciat, joi, în raport cu euro, iar valoarea monedei europene a fost calculată de Banca Naţională a României la 5,2052 lei.

Leul continuă astfel o tendință pozitivă începută săptămâna aceasta, după ce săptămâna trecută a înregistrat record negativ după record negativ din cauza crizei politice.

Joi, moneda națională a recuperat 0,04 bani faţă de cotaţia precedentă, de 5,2056 lei.

Valoarea leului a crescut şi comparativ cu dolarul.

Moneda americană a fost cotată la 4,4455 lei, în scădere cu 0,24 bani (-0,05%), comparativ cu valoarea consemnată miercuri, de 4,4479 lei.

Pe de altă parte, moneda naţională s-a depreciat în raport cu francul elveţian, evaluat de BNR la 5,6863 lei, în creştere cu 0,12 bani (+0,02%), faţă de cotaţia anterioară, de 5,6851 lei.

Gramul de aur s-a scumpit până la valoarea de 671,7496 lei, de la 671,7109 lei, în şedinţa precedentă.