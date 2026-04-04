La Madrid sunt la modă acum petrecerile wellness. Ce fac oamenii dimineața în cluburile care erau deschise doar noaptea

Petrecerile wellness redefinesc conceptul de viață de noapte și cluburi, transformând wellness-ul într-o experiență colectivă. Nu mai sunt doar spa-uri individuale sau yoga, ci momente comune în care muzica, ritualurile și socializarea se întâlnesc. Oamenii vin să se relaxeze și să se antreneze și ajung să cunoască oameni noi, într-o atmosferă care seamănă mai mult cu un ritual contemporan decât cu o seară tradițională.

La Madrid, 700 de oameni entuziaști s-au adunat la ora 11:00 dimineaţa pentru a se antrena, a se distra și a cunoaște oameni noi la „Fitz”, un local popular de noapte din centrul capitalei spaniole, îmbrățișând tendința tot mai mare a petrecerilor de după alergare, fără alcool, axate pe wellness, relatează La Repubblica.

În cadrul evenimentului, s-a oferit mâncare sănătoasă, iar afară au fost organizate sesiuni de barre workout (n.red. un program de antrenament hibrid, cu impact redus, care fuzionează tehnici de balet, Pilates și yoga pentru a dezvolta forța musculară, flexibilitatea și postura, folosind adesea o bară de balet) și alergare în grup, în timp ce DJ-ii au pus mulțimea în mișcare ca și cum ar fi fost la o petrecere nocturnă.

Zero alcool, relaxare și exerciții fizice sunt noua dimensiune a vieții de noapte La o petrecere wellness, poți trece cu ușurință de la o sesiune de respirație ghidată la o baie turcească, de la un set de DJ ambiental la o sesiune de Pilates sau aerobic. În plus nu se consumă alcool, care este înlocuit de infuzii, elixiruri și mocktail-uri.

La baza acestui fenomen se află o schimbare clară în modul în care oamenii își petrec timpul liber. Viața de noapte tradițională, pentru noile generații, nu mai este la fel de sustenabilă sau de dorită ca odinioară. În schimb, există o cerere tot mai mare pentru experiențe care combină plăcerea și bunăstarea, divertismentul și îngrijirea personală.