Care sunt cele cinci aptitudini ale unui angajat pe care AI nu le poate înlocui. Şeful LinkedIn: Tinerii au nevoie de ele acum

Viitorul în câmpul muncii nu este un orizont îndepărtat, ci se construiește chiar acum, sub ochii noştri. Unii experimentează cu Inteligența Artificială, dar majoritatea dintre noi ne simțim anxioși, navigând prin schimbări rapide cu strategii învechite, nozează CNBC.

Ceea ce mulți nu își dau seama este că abilitățile noastre unice umane sunt cele care ne fac de neînlocuit. Și pe piața muncii volatilă de astăzi, este ceva ce tinerii nu își pot permite să treacă cu vederea.

LinkedIn, o platformă dedicată mediului de afaceri, antreprenorilor şi angajaţilor, susţine că a vrut să înțeleagă care sunt de fapt aceste calităţi umane. Astfel, a discutat cu neurocercetători, psihologi organizaționali, economiști comportamentali și lideri de talente.

Au rezultat cinci aptitudini, iar acestea sunt următoarele:

1. Curiozitatea

AI poate genera posibilități bazate pe tipare. Oamenii decid care dintre ele contează și se întreabă: „Ce-ar fi dacă am încerca ceva complet diferit?”. Putem valorifica această curiozitate și deschiderea care vine odată cu ea pentru a învăța despre AI și cum ne va transforma locurile de muncă, pentru a ne înțelege pe noi înșine și a descoperi ce ne face de neînlocuit și, cel mai important, pentru a ne alinia carierele cu curiozitățile noastre.

Vaccinul antipoliomielitic a fost inventat pentru că Jonas Salk și colegii săi s-au întrebat dacă virusurile moarte ar putea învăța organismul să lupte împotriva celor vii. S-ar fi putut înșela. Și-a făcut timp să-și testeze ideea oricum. Curiozitatea este ceea ce i-a făcut pe Wilbur și Orville Wright să se întrebe: Dacă păsările pot zbura, de ce nu putem noi?

La locul de muncă, curiozitatea face ca rutina să devină brusc o descoperire. Doctorul care observă că un pacient tresare când discută despre ceva ce se întâmplă în viața sa și investighează mai adânc, descoperind adevărata sursă de stres.

2. Curajul

Inteligența Artificială poate calcula riscul. Doar oamenii decid ce risc merită asumat. Curajul este disponibilitatea de a acționa fără informații complete și de a merge mai departe atunci când rezultatul nu este garantat. Înseamnă să alegi să fii cazul de testare atunci când toți ceilalți așteaptă dovezi.

La locul de muncă, curajul transformă ezitarea în acțiune. Dezvoltatorul care sugerează un nou cadru de lucru la mijlocul proiectului pentru a servi mai bine clienții. Managerul de vânzări care îi spune unui client că solicitarea sa nu este corectă, apoi îl ghidează către o soluție mai bună.

3. Creativitatea

Inteligența Artificială poate remixa ceea ce există deja. Oamenii decid ce merită reimaginat. Creativitatea este abilitatea de a genera ceva cu adevărat nou, nu doar prin recombinarea elementelor existente, ci și prin imaginarea unor posibilități care nu au existat niciodată înainte.

La locul de muncă, creativitatea nu se limitează la roluri „creative”. Asistenta medicală care proiectează un kit de confort pentru pacienții anxioși după ce observă ce îi ajută să se relaxeze. Analistul de date care vizualizează informațiile într-un mod care face ca tiparele invizibile să devină brusc evidente. Profesorul care își transformă sala de clasă într-o săpătură arheologică simulată pentru a preda istorie.

Toți acești oameni nu doar rezolvă probleme, ci creează noi modalități de a răspunde la situații pe care alții nu le văd.

4. Compasiunea

Inteligența Artificială poate simula îngrijorarea. Doar oamenii o simt și o exprimă. Compasiunea este ceea ce ne face pe noi, cei din jur, oameni la locul de muncă, nu doar angajați. Compasiunea transformă tranzacțiile în relații și echipele în comunități.

Managerul care observă scăderea performanței unui angajat și descoperă că are grijă de un părinte bolnav, apoi aranjează în liniște un program flexibil. Reprezentantul serviciului clienți care stă la telefon mai mult decât este necesar cu un client confuz, explicând-i fiecare pas.

5. Comunicarea

Inteligența Artificială poate traduce limbajul. Doar oamenii pot transforma limbajul în sens. La locul de muncă, comunicarea determină dacă ideile se ofilesc sau apar.

Autorii acestui studiu au oferit exemplul unei cărţi scrise împreună şi care se numeşte "Deschis să muncesc: Cum să progresezi în era Inteligenței Artificiale":

"Am vrut să comunicăm o poveste care să ajute pe toată lumea să înțeleagă și să gestioneze acest moment de mare schimbare la locul de muncă, în special pe cei dintre voi care se simt anxioși, confuzi sau sceptici.

Inteligența Artificială a ajutat uneori, oferind feedback structural sau rafinând exemple. Dar ceea ce a modelat cu adevărat această carte a venit de la oameni: conversații față în față, gândire profundă și fricțiunea ideilor.

Cu fiecare cuvânt, a trebuit să ne gândim profund la experiența umană de a încerca să procesăm un moment de mare schimbare și cum, sperăm, în cele din urmă, să oferim tuturor o oarecare autoritate asupra acestuia. Pentru a face asta, trebuie să cunoști oamenii. Trebuie să fii om", a firmat Ryan Roslansky, care a scris cartea "Deschis să muncesc: Cum să progresezi în era Inteligenței Artificiale" împreună cu Aneesh Raman.