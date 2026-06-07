Victor Rebengiuc a fost sărbătorit într-o seară de gală la Sala Palatului, după o carieră de 70 de ani în teatrul şi filmul românesc

Victor Rebengiuc a fost sărbătorit într-o seară de gală la Sala Palatului. Sursa foto: Facebook | FITS

A fost o seară de gală la Sala Palatului. Sâmbătă, Victor Rebengiuc, ajuns la 93 de ani, a fost celebrat în cadrul unui eveniment special, care marchează aproape 7 decenii de activitate artistică şi o carieră remarcabilă în slujba teatrului şi a filmului românesc. În fața unei săli pline, actorul a fost aplaudat îndelung de public și de colegii de breaslă care i-au fost alături pe scenă.

Evenimentul, produs de Chronartis, a reunit nume importante ale teatrului și filmului românesc.

"Am venit de la Cluj special pentru eveniment. Am aşteptat să-l văd. Îi doresc să aibă multă sănătăte. Pe mine ma copleşeşte că a fost 70 de ani pe scenă. La 90 de ani să joace o piesă de teatru mi se pare extraordinar", a spus o spectatoare.

"Nu este niciun fel de pregătire pentru că este o chestie care vine din suflet şi, atâta timp cât vine din suflet şi te aştepţi să vezi omul pe care îl consideri cel mai important actor de teatru şi de film din istoria României, nu trebuie niciun fel de pregătire. E o onoare şi am venit să-i oferim respectul cuvenit", a afirmat Florentin Georgescu.

Au evocat rolurile lui Rebengiuc

De-a lungul serii au fost evocate rolurile memorabile care au făcut din Victor Rebengiuc una dintre cele mai respectate personalități ale culturii române.

"Mi-am dorit foart mult să vin, pentru că am jucat alături de domnul Rebengiuc, am avut această mare onoare şi bucurie. Îmi este foarte drag şi îsta este motivul pentru că ne-am dorit foarte mult să venim.

Cea mai importantă a fost întîlnirea umană cu domnul Rebengiucc care nu este doar un actor fabulos, dar este şi un om extrem de generos şi de blând, şi de bun, a fost foarte cald cu mine.

Este una dintre figurile emblematice şi, pentru mine, sigur a fost modelul meu şi este modelul meu, atât pe scenă, cât şi în viaţă", a spus actriţa Alexandra Murăruş.

Mesaje de la mari actori

Gala a inclus momente artistice speciale, mesaje de apreciere și numeroase surprize pregătite pentru actorul care a inspirat generații întregi de spectatori și artiști.

"Cred că sunt oameni care au trăit succesele domnului Rebengiuc, poate vin şi pentru unii care vom fi pe scenă. Ce face teatrul este că adună toate generaţiile şi topeste aceasta graniţă. Asta este miracolul teatrului şi noi toţi suntem înfiorător de emoţionaţi. Suntem o familie aici, toţi am jucat unii cu ceilalţi. Distribuţia acestei gale poate să fie distributia unui spectacol", a afirmat şi actriţa Emilia Popescu.

La finalul galei, publicul l-a răsplătit pe marele actor cu aplauze prelungite, într-un moment care a confirmat încă o dată locul special pe care Victor Rebengiuc îl ocupă în istoria teatrului și filmului românesc.