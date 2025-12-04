„Este un reper moral”: Nicușor Dan s-a dus să îl felicite pe actorul Victor Rebengiuc, care a primit Premiul România Europeană 2025

Nicușor Dan, la decernarea Premiului România Europeană 2025, oferit actorului Victor Rebengiuc, 4 decembrie 2025. Sursa foto: Nicușor Dan via X

Președintele Nicușor Dan, a participat joi la ceremonia de decernare a Premiului România Europeană 2025, distincție oferită actorului Victor Rebengiuc de către Asociația Inițiativa pentru Cultură Democratică Europeană (ICDE). Șeful statului a publicat un mesaj în care subliniază importanța morală și culturală a marelui actor, dar și rolul pe care astfel de personalități îl au în societatea românească.

„Am avut astăzi onoarea să-l felicit pe domnul Victor Rebengiuc”, a scris Nicușor Dan, explicând că premiul oferit de ICDE pune în lumină nevoia României de a rămâne conectată la dezbaterile și valorile Uniunii Europene. El spune că existența unor organizații civice active, precum ICDE, este esențială pentru maturizarea spațiului public și promovarea dialogului despre viitorul european al țării.

„Vom reuși să însănătoșim și să dezvoltăm România prin curajul de a spune adevăruri incomode”

În mesajul său, Nicușor Dan îl descrie pe Victor Rebengiuc drept „o personalitate a istoriei noastre contemporane”, un artist care a demonstrat „remarcabilă onestitate față de personaj” și care, în ciuda succesului de-a lungul deceniilor, a continuat să muncească și să-și asume fiecare rol cu o rigoare exemplară.

Edilul subliniază însă că dincolo de cariera artistică, adevărata valoare a actorului stă în implicarea sa civică. Rebengiuc, spune el, a ales să se exprime public pe teme sensibile și importante pentru societate, asumându-și și criticile care vin odată cu o astfel de expunere.

Nicușor Dan și-a încheiat mesajul cu un apel la responsabilitate socială, subliniind că România are nevoie de oameni dispuși să se implice, indiferent de profesia lor.

„Vom reuși să însănătoșim și să dezvoltăm România prin curajul de a spune adevăruri incomode. Trăim timpuri în care avem nevoie acută de repere morale, iar domnul Rebengiuc este un astfel de model”, a transmis primarul.

