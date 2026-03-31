Șocul energetic global pune sub semnul îndoieli investiţiile record în AI ale marilor companii tech, arată un director al S&P Global

Investiţiile record în inteligenţa artificială, care au susţinut cotaţiile acţiunilor companiilor din sectorul tehnologiei, se confruntă acum cu un obstacol major, deoarece războiul din Orientul Mijlociu afectează perspectivele de creştere şi costurile cu energia, estimează Melissa Otto, director de cercetare la S&P Global Visible Alpha, transmite Reuters, potrivit Agerpres.

Înainte de izbucnirea războiului din Iran, giganţii din sectorul tehnologiei Microsoft, Amazon, Alphabet şi Meta plănuiau să cheltuie aproximativ 635 de miliarde de dolari pe centre de date, cipuri şi alte infrastructuri de inteligenţă artificială în 2026, a precizat S&P Global.

Este vorba de o creştere semnificativă de la cheltuieli de capital de 383 de miliarde de dolari în 2025 şi doar 80 de miliarde de dolari în 2019.

O „corecţie cu adevărat semnificativă pe toate pieţele de capital”

Deşi companiile din sectorul tehnologiei nu au semnalat încă reduceri ale acestor cheltuieli de capital, preţurile ridicate ale petrolului ar putea forţa o revizuire a cheltuielilor în primul şi al doilea trimestru, aducând o „corecţie cu adevărat semnificativă pe toate pieţele de capital”, a spus Melissa Otto.

„Cred că dacă cifrele privind cheltuielile de capital vor fi reduse, dacă preţurile la energie nu se reflectă în câştiguri, acesta ar putea fi un catalizator”, a adăugat Melissa Otto.

Euforia legată de inteligenţa artificială a dus indicii bursieri globali dincolo de maximele din 2025 şi existau speranţe că tendinţa va continua şi în 2026, dar lucrurile s-au schimbat după izbucnirea războiului din Iran. În acelaşi timp, costurile cu energia devin o constrângere.

Inteligenţa artificială e dependentă de preţurile energiei

Centrele de date necesită cantităţi mari de energie electrică, ceea ce face inteligenţa artificială dependentă de preţurile energiei şi de capacitatea infrastructurii.

La conferinţa energetică CERAWeek, care a avut loc săptămâna trecută la Houston, directorii de companii petroliere au avertizat că riscurile legate de aprovizionare nu se reflectă pe deplin în preţuri, a spus Otto, ceea ce generează îngrijorări cu privire la creşteri suplimentare cu efecte de domino asupra economiei globale.

„Vedem acest mare semn de întrebare legat de creşterea globală. Pentru că, dacă preţurile la energie cresc cu 30%, acest lucru va afecta consumatorii şi companiile”, a spus Melissa Otto.