Controverse în jurul familiei lui Kristi Noem: Soțul ei ar fi apărut, constant, îmbrăcat în haine de femeie pe internet

Activitatea de „travestire online” a soțului lui Kristi Noem a fost „un secret deschis” la Washington, în ciuda declarației fostului secretar pentru securitate internă, conform căreia a fost „luată prin surprindere” de dezvăluirea acestei probleme în această săptămână, potrivit unui nou raport, scrie Independent.

Fotografii cu Bryon Noem purtând pantaloni scurți roz și un top din spandex de culoarea pielii, umplut cu baloane, au fost publicate săptămâna aceasta într-un articol din Daily Mail, susținând că acesta se dedica unei practici de „bimboficare” în timp ce soția sa lucra în cabinetul președintelui Donald Trump.

Deși declarația inițială a lui Kristi Noem a exprimat șoc, mai multe surse familiarizate cu situația au declarat că oficialii Casei Albe și ai Departamentului de Securitate Internă bârfeau despre presupusele fetișuri ale lui Bryon Noem „de luni întregi”.

Secret double life of Kristi Noem's crossdressing husband Bryon: The pouting 'busty bimbo' photos and trove of explicit messages https://t.co/4GvCcfPK9j — Daily Mail (@DailyMail) March 31, 2026

„Toată lumea știa că avea probleme, mai ales ea”, a declarat o sursă din cadrul Casei Albe pentru Mail, referindu-se la Kristi Noem. „Nu este deloc un secret”.

Cuplul este căsătorit de aproape 34 de ani. Au trei copii și mai mulți nepoți.

„Am auzit oameni spunând că Bryon se îmbracă în haine de femei, dar nu mi-am imaginat ceva atât de nechibzuit”, a declarat un alt oficial al administrației Trump pentru publicație.

Oficialii Departamentului pentru Securitate Internă ar fi fost, de asemenea, conștienți de acuzațiile conform cărora Kristi Noem ar fi avut o aventură finanțată din bani publici cu fostul ei consilier Corey Lewandowski, care a părăsit ulterior departamentul.

„Am auzit că Bryon Noem era travestit de anul trecut și că le spunea oamenilor despre asta. Am presupus că se justifică aventura”, a declarat pentru Mail un oficial superior al Departamentului pentru Securitate Internă .

Kristi Noem a descris zvonurile despre o aventură cu Lewandowski drept „gunoaie de tabloid” la o audiere în Cameră luna trecută, dar nu a răspuns la întrebări cu un „nu” categoric.

O altă sursă ar fi declarat pentru ziar că „toată lumea a presupus că nu a fost o căsnicie normală” și că Bryon Noem „fie era de acord” cu presupusa aventură a soției sale cu principalul ei consilier, „fie nu era interesat de femei”. Ziarul a adăugat că nu are nicio dovadă că aceste afirmații ar fi adevărate.

Laura Loomer, nu influencer de dreapta și uneori consilier informal al lui Trump, a susținut că „toată lumea din administrație știe asta dintotdeauna” într-o postare pe X. „Sunt șocată că nu a apărut mai devreme”, a spus ea.

Potrivit ziarului Mail, presupusa activitate a lui Bryon Noem „nu a fost niciodată supusă analizei consilierilor de top ai președintelui sau a FBI-ului”.

Dacă ar fi apărut în timpul procesului de selecție a lui Kristi Noem pentru funcția de șefă a Securității Interne, „aproape sigur” ar fi descalificat-o, potrivit ziarului.

„Verifică cu cine ești căsătorită, dar nu există nicio îndoială dacă soțul tău are vreun fetiș secret”, a declarat un oficial pentru Mail, adăugând că nu există „ocazie să cauți informații neclare prin chat-urile online”.

Kel McClanahan, director executiv al firmei non-profit National Security Counselors, a părut să critice procesul de verificare în cazul lui Kristi Noem.

„Se presupune că aceștia caută informații care ar putea, cel puțin, să pună Casa Albă în dificultate. Dacă ar fi aflat de asta, vă garantez că ar fi fost inclusă pe lista neagră”, a spus McClanahan.

Trump a declarat pentru Mail că îi pare „rău pentru familie” când a fost solicitat să comenteze la începutul acestei săptămâni.

„Nu am văzut nimic. Nu știu nimic despre asta. E păcat, dar pur și simplu nu știu nimic despre asta”, ar fi spus el în scurte intervenții telefonice.

Bryon Noem nu a răspuns unei solicitări anterioare de comentarii din partea publicației The Independent. Într-un mesaj text către The New York Times, el a sugerat că ar putea împărtăși versiunea sa a poveștii „la un moment dat” în viitorul apropiat.

Lewandowski a răspuns la cel mai recent articol al Mail în numele lui Kristi Noem, potrivit publicației, și a distribuit pur și simplu declarația sa de marți.

„Doamna Noem este devastată. Familia a fost luată prin surprindere de acest lucru. Roagă intimitate și rugăciuni în aceste momente”, se arată în comunicat.

Mulți dintre vecinii lui Bryon Noem din orășelul Castlewood, Dakota de Sud, l-au portretizat ca pe un soț suportiv, care evita să fie în lumina reflectoarelor de care soția sa părea să se bucure în calitate de secretar al Securității Interne, înainte ca aceasta să fie demisă luna trecută de Trump din cauza unei campanii publicitare de milioane de dolari.

„Oamenii îl cunosc pe Bryon ca pe soțul care a susținut-o și care a lucrat pentru a menține o viață de familie normală în timp ce profilul lui Kristi creștea vertiginos. Acest lucru arată că prețul puterii și al faimei este foarte mare. Dar Kristi a atras acest tip de mediatizare prin acțiunile sale la Departamentul de Securitate Internă”, a declarat evaluatorul imobiliar și editorialist Brad Johnson pentru The Times.