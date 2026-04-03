MAE a emis o atenţionare de călătorie pentru Norvegia: Cod roşu de furtună. Zonele afectate

MAE a emis o atenţionare de călătorie pentru Norvegia: Cod roşu de furtună. Foto: Getty Images

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Regatul Norvegiei asupra faptului că autorităţile din această ţară au emis o atenţionare de cod roşu de furtună în zona de sud a Norvegiei, pentru data de 5 aprilie, în regiunile Rogaland şi Agder, notează Agerpres.

Conform sursei citate, autorităţile norvegiene au avertizat că există un risc ridicat de perturbare a traficului aerian, maritim/naval şi rutier, inclusiv a transportului în comun.

Informaţii suplimentare cu privire la condiţiile meteorologice pot fi accesate pe pagina de Internet a Institutului Naţional de Meteorologie Norvegian, la adresa: https://www.met.no .

De asemenea, MAE recomandă cetăţenilor români să urmeze sfaturile şi să verifice comunicările operatorilor de transport pe vegvesen.no/trafikk.

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României în Regatul Norvegiei: +4722561237; +4722446951; +4722556832; +4722558227, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanenţă. De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu caracter de urgenţă, au la dispoziţie şi telefonul de permanenţă al Ambasadei României la Oslo: +4799153137.

MAE recomandă consultarea paginilor de Internet http://oslo.mae.ro şi www.mae.ro şi reaminteşte şi reaminteşte cetăţenilor români care călătoresc în străinătate că aceştia au la dispoziţie aplicaţia "Călătoreşte informat" (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mae.alerte&hl=ro , https://apps.apple.com/ro/app/c%C4%83l%C4%83tore%C8%99te-informat/id6452016795 ), care oferă informaţii şi sfaturi de călătorie.