La vremuri noi, soluții noi: Cluj Senior Village, primul complex rezidențial pentru seniori din România

În realitate, în rezidențele și complexurile rezidențiale pentru seniorii persoanele vârstnice au parte de grijă și respect, se bucură de compania unor oameni cu interese similare, beneficiază de independență când doresc și de grijă la cerere, au responsabilități mai puține și mai mult timp pentru hobby-uri, pot trăi o viață mai bună la costuri rezonabile. Este o alegere pe care merită să o facă la timp, nu la urgență.

„Seniorii sunt o resursă inestimabilă pentru noi toți. Trebuie să-i punem în valoare și să le oferim locul pe care îl merită, în societatea noastră. Și în România bătrânețea poate fi frumoasă!”, declară Călin Sarchiz, Fondator & CEO Valea Izvoarelor Senior Living.

Fenomenul îmbătrânirii populației globale nu este un secret pentru nimeni, iar România nu face excepție. Institutul Național de Statistică indică faptul că persoanele cu vârsta de peste 60 de ani reprezintă 18,3% din totalul populației și preconizează că până în anul 2030 acest procent va crește până la 22,3%. Și raportul de dependență demografică este în creștere: 51,9 persoane dependente la 100 persoane adulte la 1 ianuarie 2019, față de 46,9 la 1 ianuarie 2010.

Problema înbătrânirii populației este, așadar, complexă și necesită o abordare integrată, atât din punct de vedere material, cât și din punct de vedere uman.

Seniorii au nevoie și de soluții de viață, nu numai de soluții de îngrijire

Pe de o parte, oamenii trăiesc mai mult și au o stare de sănătate mai bună, pe de altă parte cei tineri au o viață foarte activă și adeseori trăiesc la distanță mare de membrii seniori ai familiei lor.

În consecință, astăzi seniorii au nevoie și de soluții de viață, nu numai de soluții de îngrijire. În plus, cum este și firesc, seniorii sunt un grup demografic divers, au stiluri de viață, preferințe, pasiuni, obiective și preocupări diferite, în funcție de care doresc să poată face alegeri. Prin urmare au nevoie de opțiuni diverse pentru a putea lua decizii adecvate și a fi stăpâni pe viața lor.

Soluții care abordează holistic viața seniorilor, cu toate aspectele ei, prind contur peste tot, în lume. Comunitățile pentru seniori și complexurile rezidențiale pentru seniori fac parte dintre aceste soluții și este momentul să existe și în România.

Rezidențe și complexuri rezidențiale pentru seniori

Călin Sarchiz dezvoltă soluții de viață pentru seniorii din România, și o face cu pasiune și dăruire – cum se întâmplă atunci când faci lucrurile din inimă, ca urmare a unei experiențe personale.

„Cu 10 ani în urmă, familia mea a trecut printr-o situație dificilă, la fel ca multe alte familii din România. Bunicul meu a suferit o intervenție chirurgicală complexă, în urma căreia avea nevoie de îngrijire constantă și nu se mai putea descurca singur. Avem nevoie de ajutor, dar, deși am căutat soluții, singura pe care am găsit-o a fost să-i achiziționăm un apartament în apropiere de casa noastră, pentru a putea avea grijă de el. Ceea ce am și făcut, până la final. Dar am învățat multe din această experiență și am decis că trebuie să fac ceva pentru ca și în România oamenii să aibă opțiuni bune și să poată face alegeri prin care să le poată oferi o viață bună celor dragi și să fie cu inima împăcată”, spune Călin Sarchiz, Fondator & CEO Valea Izvoarelor Senior Living.

Astfel, în mai 2015 Călin Sarchiz a deschis, la Târgu Mureș, Rezidența Valea Izvoarelor , unde sunt gîzduiți constant 120 de seniori, care beneficiază de servicii de cea mai bună calitate și sunt înconjurați cu grijă, respect și compasiune. Serviciile de îngrijire sunt adaptate cu precizie nevoilor fiecărui senior, iar pachetele de servicii diferă în funcție de nivelul de asistență de care seniorii au nevoie pentru activitățile zilnice și pentru îngrijirea medicală.

În Rezidența Valea Izvoarelor sunt găzduiți atât seniori independenți, cât și seniori care au nevoie de îngrijire extinsă sau care suferă de demență sau Alzheimer. Contactul cu oamenii este vital pentru sănătatea și starea de bine a seniorilor, așa că aceștia se bucură din plin de timpul petrecut cu ceilalți în spațiile de socializare și de evenimentele care sunt organizate pentru ei.

În Rezidența Valea Izvoarelor sunt implementate soluții arhitecturale speciale, pentru confortul și siguranța seniorilor. Seniorii beneficiază de îngrijire medicală de competență superioară pentru afecțiunile specifice vârstei lor. Iar mâncarea este „ca acasă”.

Și cum deschizătorii de drumuri asta fac, deschid drumuri, anul acesta Călin Sarchiz va deschide primul complex rezidențial pentru seniori din România: Cluj Senior Village , destinat exclusiv persoanelor cu vârste peste 55 de ani, cu un stil de viață independent. Dacă rezidența de la Valea Izvoarelor este axată pe îngrijire, Cluj Senior Village se adresează seniorilor activi și pune accentul pe comunitate.

Complexul se află în comuna Apahida, la 10 km de Cluj și la 8 km de Aeroportul Avram Iancu, iar investiția totală va ajunge la aproximativ 6 milioane de euro. Cluj Senior Village se află pe un teren privat de 11.000 mp, amenajat sub formă de parc, și oferă spre vânzare 64 de apartamente cu suprafețe între 27 și 57 mp. La acestea se adaugă și spații comune precum: cofetărie, sală de mese, bibliotecă, salon, atelier de pictură, cabinet de kinetoterapie și masaj, parc.

La cerere, seniorii proprietari pot beneficia de servicii de menaj, asistență și îngrijire, precum: pregătirea mesei, măsurarea parametrilor vitali de către un asistent medical calificat, procurarea și administrarea medicamentelor, supraveghere de stare, asistență la activitățile zilnice, transport și însoțire la destinații externe, tuns, coafor, manichiură etc. Complexul este accesibil numai seniorilor proprietari care vor forma comunitatea Cluj Senior Village.

Soluțiile de viață pentru seniori – ce e mit și ce realitate

Nu te poți bucura de soluții noi dacă le întâmpini cu temeri vechi. Rezidențele și complexurile rezidențiale pentru seniori nu sunt același lucru cu azilurile de bătrâni de pe vremuri. Iar pentru ca seniorii să poată lua în considerare aceste noile posibilități și să le poată aprecia la adevărata lor valoare, mai întâi trebuie să renunțe la stereotipurile de altădată și să studieze opțiunile care există pentru ei astăzi. Făcând diferența dintre mit și realitate, vor scăpa de frământări și de anxietate și vor putea privi către viitor cu încredere și speranță.

Grijă, căldură și comunitate

Se crede că rezidențele pentru seniori sunt locuri reci și străine, unde oamenii se simt singuri și deprimați. În realitate, de multe ori seniorii petrec mai mult timp singuri acasă, decât într-o rezidență pentru seniori – unde, astăzi, nu numai sănătatea și nevoile fizice ale seniorilor sunt luate în considerare. Starea lor de bine, din punct de vedere emoțional și mental, se bucură de o la fel de mare atenție.

Astfel, pe lângă îngrijire, seniorii beneficiază de compania unor oameni cu stil de viață și interese similare cu ale lor, cu care se împrietenesc, stau de vorbă, cărora le împărtășesc gândurile și emoțiile, împreună cu care pot desfășura activități diverse. Pot fi vizitați oricând de cei dragi. Trăiesc în spații frumoase, confortabile, luminoase și decorate cu bun gust.

Pe lângă camerele sau apartamentele private, au la dispoziție și diverse spații comune, unde își pot petrece timpul împreună. Seniorii sunt înconjurați cu grijă, sunt tratați cu căldură și bunăvoință, se bucură de demnitate și respect.

Independență și intimitate după bunul plac, asistență doar la nevoie sau la cerere

O altă idee răspândită este că viața într-o rezidență sau într-un complex rezidențial pentru seniori înseamnă renunțarea la intimitate, că seniorii nu mai au, cu adevărat, un spațiu personal, cineva va avea acces permanent în spațiul lor de viață, iar ei își vor pierde puterea și dreptul de a lua decizii singuri, pentru ei și viața lor.

În realitate, accesul personalului la senior depinde de gradul de independență al acestuia, de nevoia sa de îngrijire și, cu excepția cazurilor extreme, se face doar la cerere și la nevoie. Nu numai că seniorii dispun de un spațiu personal, dar îl pot și personaliza, într-o măsură mai mare sau mai mică, în funcție de situație și de opțiunea pe care au ales-o – rezidență pentru seniori sau complex rezidențial pentru seniori.

Responsabilități mai puține, timp mai mult pentru hobby-uri și pasiuni

Nu numai că în comunitățile pentru seniori, aceștia nu vor trebui să renunțe la hobby-urile și pasiunile lor, dar vor avea chiar mai mult timp liber pentru ele, întrucât multe dintre treburile și responsabilitățile vieții de zi cu zi vor fi preluate de personalul de asistență. În plus, acum vor avea și cu cine să-și practice hobby-urile, vor putea organiza activități împreună, dacă doresc, se vor putea inspira unii de la alții și vor putea găsi noi moduri plăcute și interesante de a-și petrece timpul și de a se bucura de viață.

Mâncare gustoasă și hrănitoare, meniu variat

Un alt aspect care seniorii cred că le scapă de sub control în rezidențele pentru seniori este mâncarea. Sunt convinși că își vor pierde orice putere de decizie asupra meniului zilnic, iar mâncarea va fi fără aromă și fără gust.

În realitate, într-o rezidență sau complex rezidențial pentru seniori mâncarea este gustoasă și hrănitoare, este pregătită de bucătari profesioniști, care concep un meniu variat și sănătos. După caz, seniorii își pot pregăti singuri mâncarea sau pot apela la serviciile bucătarilor, atunci când le este mai ușor sau preferă acest lucru. Astfel, și când vine vorba de mâncare seniorii au mai multe opțiuni și mai multă libertate de alegere.

Costurile sunt comparabile cu cele aferente traiului acasă, sau sunt chiar mai mici

În lista de griji și de priorități, costurile ocupă mai mereu unul dintre primele locuri. Dar este important să fie luate în considerare nu numai costurile care vor apărea, ci cele care vor dispărea în urma mutării într-o rezidență sau într-un complex rezidențial pentru seniori. De asemenea, este important să fie cântărite nu numai costurile, ci și creșterea calității vieții drept consecință a unei astfel de alegeri. Cântărind astfel lucrurile, mulți seniori vor ajunge la concluzia că decizia mutării într-o rezidență sau într-un complex rezidențial pentru seniori merită luată - și merită luată din timp, nu la urgență. De altfel, deciziile bune, luate la timp, amână situațiile de urgență sau le elimină cu totul.

Alegerea unei vieți mai bune merită să fie făcută din timp

Într-o anumită etapă a vieții, unele griji și responsabilități nu-și mai au rostul. Viața într-o rezidență pentru seniori și într-un complex rezidențial pentru seniori poate fi mai ușoară și mai frumoasă. Este o decizie care merită să fie luată din timp, pentru ca seniorii să se poată bucura de toate facilitățile și aspectele pozitive ale acestui stil de viață. În plus, atunci când nu se află sub presiunea unei situații de urgență, seniorii au mai multă libertate de alegere și putere de decizie, au timp să cântărească opțiunile și să o aleagă pe aceea care li se potrivește cel mai bine.

De asemenea, momentul în care seniorii se îmbolnăvesc sau nivelul lor de independență scade este destul de dificil în sine și nu merită să i se adauge stresul mutării de acasă. Când face trecerea la o viață mai bună, mutarea este mai ușoară și este o ocazie de a privi în viitor cu speranță.

Despre Valea Izvoarelor Senior Living

Valea Izvoarelor Senior Living este o organizație lider în soluții de viață destinate seniorilor, cu sediul în Târgu Mureș, care deține o rețea de rezidențe moderne pentru seniori. Grupul operează o rezidență pentru 120 de vârstnici în satul Valea Izvoarelor, comuna Sânpaul, jud. Mureș și a început construcția primului complex rezidențial din România destinat seniorilor în comuna Apahida, la 10 km de Cluj Napoca, care va fi finalizat și lansat în anul 2022.

Valea Izvoarelor Senior Living este auditată periodic și acreditată de Ministerul Muncii și Protecției Sociale pentru furnizarea de servicii de îngrijire a persoanelor vârstnice. Organizația deține certificare ISO 9001 cu acreditare internațională UKAS Marea Britanie. Din 2015 și până în prezent, de serviciile Valea Izvoarelor Senior Living s-au bucurat peste 700 de seniori.