eMAG reduceri. 3 masini de spalat excelente in rate fara dobanda

eMAG reduceri masini de spalat. Inainte de Black Friday 2019 magazinul online emag.ro are oferte foarte bune la masini de spalat de la diferite branduri.

eMAG reduceri masini de spalat – Toate ofertele sunt AICI.

Am analizat oferta eMAG si am descoperit 3 masini de spalat foarte bune care pot fi cumparate si in rate fara dobanda.

eMAG reduceri masini de spalat Samsung

1. Masina de spalat rufe Samsung Add-Wash WW70K44305W/LE, 7 kg, 1400 RPM, Clasa A+++, Motor Digital Inverter, Alba, are o reducere de 23% in campania eMAG reduceri masini de spalat inainte de Black Friday 2019.

De asemenea, motorul are o garantie de 10 ani, iar masina de spalat poate fi cumparata si in rate fara dobanda.

Ati uitat o camasa? - Add Wash va permite sa adaugati simplu si rapid articolele uitate, dupa ce ciclul de spalare a inceput deja. De asemenea, puteti adauga cu usurinta rufe spalate de mana, pe care doriti doar sa le clatiti sau sa le uscati prin stoarcere. Usa poate fi deschisa oricand daca temperatura din interiorul tamburului este mai mica de 50 ℃.

Functionare inteligenta, viata mai lunga - Motorul cu invertor digital asigura o eficienta energetica superioara, reducerea la minim a zgomotului si performanta de durata. Foloseste magneti puternici, pentru o performanta mai silentioasa si mai puternica, insa consuma mai putina energie decat un motor universal. Si, prin eliminarea periilor, ofera o durabilitate exceptionala, sustinuta de o garantie de 10 ani.

eMAG reduceri masini de spalat Clasa A+++

Depanare simpla - Sistemul automat de monitorizare a erorilor Smart Check detecteaza si diagnosticheaza problemele si furnizeaza solutii simple de depanare, utilizand o aplicatie pentru smartphone. Astfel, economisiti timp si evitati costul si neplacerile unei interventii inutile a inginerilor de service.

Un design extraordinar - Usa Crystal Gloss, in variantele Alb translucid sau albastru Ocean Blue, ofera cea mai mare placere estetica.

Ingrijire blanda a materialelor - Designul unic, usor ondulat, al tamburului Diamond, cu margini finisate in forma de diamant, face ca acesta sa fie extrem de delicat cu hainele dvs. Orificiile mici de evacuare a apei ajuta, de asemenea, la protejarea tesaturii, impiedicand prinderea hainelor.

Pretul este AICI.

eMAG reduceri masini de spalat Beko

2. Masina de spalat rufe Beko WMY81483LMB1, 8 kg, 1400 RPM, Clasa A+++, Motor ProSmart Inverter, 60 cm, Alba, are o reducere de 29% in campania eMAG reduceri masini de spalat inainte de Black Friday 2019.

Masina de spalat are o garantie prelungita, de 5 ani, si poate fi cumparata si in rate fara dobanda.

Baby Protect - Ideal pentru hainele de bebelusi si pentru persoanele cu pielea sensibila, programul Baby Protect combina etapele de spalare si clatire intensiva, asigurand astfel rezultate excelente de curatare.

Datorita miscarilor lente ale tamburului, a controlului temperaturilor cat si functilor aditionale de clatire si stoarcere poti obtine rezultate optime de curatare si igiena a hainelor tale. Programul Hygiene permite curatarea hainelor colorate si din bumbac, la temperaturi scazute, de pana la 20°C, folosind cu 70% mai putina energie fata de programele obisnuite, in timp ce utilizarea temperaturilor de peste 60°C elimina 99% din alergeni. Acum poti fi sigura ca familia ta va fi protejata.

Aquawave - Prin designul special al cuvei, tehnologia Aquawave, creeaza conditii optime de spalare pentru rufe si asigura o curatare eficienta dar blanda, fara miscari ce ar putea afecta tesatura. Conturul unic al cuvei si forma paletelor permit o miscare fluida a rufelor in timpul spalarii, imitand ritmul natural al valurilor. Astfel, camasa ta preferata va arata ca noua la fiecare spalare.

Tehnologia Aquafusion special dezvoltata pentru reducerea cantitatii de detergent pierdute la fiecare spalare, va va ajuta sa economisiti bani si detergent, imbunatatind in acelasi timp performanta spalarii.

eMAG reduceri masini de spalat ieftine

Motorul ProSmartInverter este partenerul tau de nadejde atunci cand ai nevoie de liniste. Acesta este echipat cu un set de avantaje sesizabile chiar de la prima utilizare: 10 ani garantie, eficienta energetica pe care o poti observa pe factura ta de energie electrica, nivelul de zgomot este redus prin controlul imbunatatit al turatiei, absenta vibratiilor si eliminarea emisiilor electromagnetice, astfel te poti bucura de liniste impreuna cu familia ta. Toate aceste avantaje sunt dublate de durabilitatea si robustetea acestuia din care au fost eliminate elementele supuse uzurii cum ar fi periile de carbon.

Durable heater - Masinile de spalat rufe Beko sunt prevazute cu rezistenta nichelata, fapt ce asigura o mai buna protectie importiva coroziunii: cu 40% mai putina depunere de calcar pe rezistenta. Aceste performante elimina consumul suplimentar de energie si asigura cresterea duratei de viata de pana la 100 ori.

Tehnologia OptiSense asigura consumul optim de apa si de energie necesare pentru fiecare spalare, prin intermediul celor 4 senzori speciali: 3 senzori sunt dedicati ingrijirii hainelor, iar cel de-al 4-lea senzor prelungeste durata de viata a masinii de spalat rufe.

eMAG reduceri masini de spalat eficiente energetic

Tehnologia Silent-Tech asigura o spalare mult mai silentioasa decat masinile de spalat rufe standard cu ajutorul motorului ProSmart Inverter si a peretilor laterali in forma de S, astfel zgomotul este redus sub media unei conversatii.

A+++ - Beko ofera performante superioare atat in ce priveste consumul de energie cat si eficienta electrocasnicelor.

Afisare timp spalare ramas - Permite estimarea corecta a timpului de spalare pentru a evita modificarea programului tau zilnic.

Sistemul electronic de control al balansului asigura faptul ca rufele sunt corect distribuite in cuva masini de spalat, astfel zgomotul si vibratiile produse de centrifuga masini de spalat rufe vor fi reduse la minim. Incarcarea cu rufe a masinii de spalat poate varia in functie de volumul sau tipul tesaturii.

Child Lock - Functia se poate activa pentru a preveni modificarea programului selectat in prealabil, mai ales atunci cand copii se joaca la panoul de control al masinii de spalat rufe. Functia Child Lock face imposibila accesarea butoanelor masinii de spalat rufe pe parcursul ciclului de spalare.

eMAG reduceri masini de spalat Electrox

3. Masina de spalat rufe Electrolux PerfectCare600 EW6F328W, 8 kg, 1200 RPM, Clasa A+++, Motor Inverter, SensiCare, SoftPlus, Alba, are o reducere de 22% in campania eMAG reduceri masini de spalat inainte de Black Friday 2019.

Masina de spalat are o garantie de 10 ani la motor si poate fi cumparata in rate fara dobanda.

Ingrijire personalizata intr-un timp mai scurt - Sistemul SensiCare adapteaza incarcatura pentru a preveni spalarea prea indelungata a hainelor, asigurand mentinerea aspectului si catifelarii articolelor pentru mai mult timp.

Fiecare fibra este tratata, fiecare articol este mai catifelat. Optiunea noastra SoftPlus face pre-inmuierea si distribuie uniform hainele. Asigurandu-se ca fiecare fibra este tratata si ca fiecare articol din incarcatura este catifelat si miroase a prospetime pentru mai mult timp.

Adaugati abur pentru o curatare profunda - Vaporii anti-alergie combina vaporii de apa cu un program de spalare de inalta performanta pentru a indeparta bacteriile din articolele de imbracaminte.

Mai putina energie, mai mult timp - Eco TimeManager va permite sa reglati durata ciclului de spalare in functie de timpul pe care il aveti la dispozitie. Economisindu-va timp si energie, fara niciun compromis privind spalarea profunda pe care hainele o primesc.

