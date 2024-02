Ajutor de la stat pentru firmele afectate de războiul din Ucraina | Marcel Boloș: "Am dat o veste importantă pentru mediul de afaceri"

Ministrul Finanţelor, Marcel Boloş, pregătește schema de ajutor de stat IMM PLUS, o măsură de sprijinire a accesului la lichidităţi a întreprinderilor mici şi mijlocii şi întreprinderilor mari a căror activitate economică a fost afectată de conflictul armat din Ucraina.

Sursa foto: Facebook/ Marcel Boloș

"Ministerul Finanţelor are rolul să ofere alternative: să vină cu propuneri care să susţină inovarea, investiţiile şi creşterea economică. O misiune în care mizăm pe dialogul social ca element central.

Am avut astăzi un schimb de idei şi perspective foarte util cu membrii Consiliului Patronatelor Bancare, despre perspectivele macroeconomice şi fiscale ale României pentru 2024", a scris pe Facebook, Marcel Boloş.

De asemenea, ministrul Finanţelor a precizat că, în cadrul discuțiilor, a punctat şi situaţia programelor guvernamentale de finanţare.

"Le-am dat o veste importantă pentru mediul de afaceri. Avem în acest moment pe circuitul de avizare un proiect de OUG care are în vedere instituirea schemei de ajutor de stat IMM PLUS şi componentele acesteia IMM ROMÂNIA PLUS, AGRO PLUS, IMM PROD PLUS, CONSTRUCT PLUS, INNOVATION PLUS şi RURAL PLUS", a mai scris ministrul.

Potrivit acestuia, este o măsură de sprijinire a accesului la lichidităţi a întreprinderilor mici şi mijlocii şi întreprinderilor mari a căror activitate economică a fost afectată de conflictul armat din Ucraina.