Voucherele de alimente riscă să dispară. Guvernul ar putea anula unele ajutoare acordate în 2022

Guvernul a ajuns la fundul sacului şi nu îşi mai permite să ia noi măsuri de sprijin pentru populaţie.

Sursa foto: INQUAM Photos/Octav Ganea/Antena 3 CNN

În plus, surse din coaliţie susţin că obiectivul pentru acest an al celor trei partide de la guvernare este de a ţine inflaţia sub control. Dacă nu vor reuşi asta, s-ar ajunge inclusiv la anularea ajutoarelor deja existente.

Şi nu sunt puţine. E vorba de 50 de euro bilunar, voucherele de alimente pe care le primesc 2,4 milioane de persoane defavorizate. Alte patru milioane de români primesc 1400 de lei ajutor de încălzire, plus a 13-a pensie.

Dacă ar da noi ajutoare, ar duce la creşterea inflaţiei şi aşa mare, de aproape 17%. Deci, în momentul de faţă, scopul coaliţiei şi al guvernului este de a creşte puterea de cumpărare prin scăderea inflaţiei.

Ţinta este ca spre sfârşitul anului, rata inflaţiei să scadă spre 10%, ceea ce ar duce la scăderea dobânzilor creditelor, ROBOR şi IRCC, scăderea preţurilor produselor alimentare.

De asemenea, guvernul mizează pe scăderea preţului energiei şi carburanţilor, care sa ducă şi mai mult la scăderea inflaţiei.

Aşa că, la nivelurile conducerii PNL şi PSD, nu sunt luate în calcul noi ajutoare pentru populaţie.

Nici măcar social-democraţii, care cochetau cu ideea de a majora pensiile, după ce preiau guvernarea, nu mai consideră posibil acest lucru şi vor să lase pentru 2024 şi o nouă mărire a punctului de pensie şi a alocaţiei copiilor.

Cât timp poți să faci cumpărături cu tichetele sociale | Banii ”expiră” după o perioadă

Banii de pe tichetele sociale pentru alimente au o anumită perioadă de timp în care pot fi folosiți.

”Sumele disponibile pe card sunt valabile 12 luni de la data încărcării lor”, informează Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE).

Astfel, banii de pe tichetele sociale trebuie utilizați în cel mult un an de zile de când sunt disponibili pe voucherele de alimente", arată Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.

Ce poţi să cumperi din cei 250 de lei, banii de pe tichetele sociale | Nu se dă rest. Ulei, făină, zahăr, legume, carne şi lactate - cam asta se poate cumpăra pe tichetele sociale pe care pensionarii le-au primit de la stat.

Un experiment realizat în acest sens arată cu ce puteţi umple coşul pentru a vă încadra în suma de 250 de lei.