JO 2024. Campioanele olimpice la canotaj, interviu la Antena 3 CNN după câștigarea argintului. „Am simțit și o mică frustrare”

Gianina Elena van Groningen și Ionela Cozmiuc, la JO 2024 / Sursă foto: Profimedia Images

România a mai câștigat două medalii olimpice, astăzi, la Paris. Canotoarele Ioana Vrînceanu și Roxana Anghel au vorbit, în direct la Antena 3 CNN, despre experiența pe care au trăit-o, dar și despre toată munca depusă în toți acești ani. De asemenea, și Geanina van Groningen şi Ionela Cozmiuc, canotoarele care au câştigat vineri, 2 august, medalia de argint în proba de dublu vâsle feminin, categoria uşoară, au făcut declarații.

Canotoarele române Ioana Vrînceanu şi Roxana Anghel au cucerit medaliile de argint în proba de dublu rame feminin, vineri, la Jocurile Olimpice de la Paris, după un finiş remarcabil. Tot argint au obținut și Gianina van Groningen, Ionela Cozmiuc, la dublu vâsle feminin, categorie uşoară.

„Este ceva unic să participi la Jocurile Olimpice și să-ți încoronezi munca cu o medalie de orice culoare”

Canotoarea Roxana Anghel a vorbit, în direct la Antena 3 CNN, despre cursă, întreaga experiență și cât de greu a fost să obțină argintul.

„L-am cucerit prin multă muncă, dorință, încredere și multă determinare, pentru că este ceva unic să participi la Jocurile Olimpice și să-ți încoronezi munca cu o medalie de orice culoare”, a declarat sportiva Roxana Anghel.

De asemenea, canotoarea Ioana Vrînceanu a vorbit despre cum a arătat cursa și ce a simțit după ce a ajuns la linia de finish.

„Sincer, nu-mi aduc aminte aproape nimic din cursă. Am fost foarte fericită la final. După cum ai precizat, suntem și dublu campioane europene și medaliate cu bronz, dar nu se compară nimic cu această medalie, am simțit un sentiment de fericire și împlinire la final, ca niciodată.

Îmi mai aduc totuși aminte că m-am uitat și am văzut că am trecut pe poziția a doua, după m-am uitat încă o dată să mă conving că sunt pe poziția a doua și am felicitat-o pe Roxana”, a declarat Ioana Vrînceanu.

Ionela Cozmiuc şi Gianina van Groningen au câştigat medalia de argint în proba de dublu vâsle, categorie uşoară, din cadrul Jocurilor Olimpice de la Paris

Gianina van Groningen şi Ionela Cozmiuc sunt duble campioane mondiale, iar la Jocurile Olimpice de la Tokyo s-au clasat pe 6, după ce în 2016, la Rio, au ocupat locul 8.

Această probă este la ultima sa apariţie la Jocurile Olimpice, ea nefăcând parte din programul olimpic pentru JO 2028, de la Los Angeles.

Ionela Cozmiuc a vorbit, în direct la Antena 3 CNN, despre cursa care a avut loc la Paris și despre medalia de argint pe care ea și Geanina o aduc României.

„Bineînțeles că toate lumea își dorește să câștige aurul, și noi ne-am adus astăzi acolo să luptăm pentru el, am dat tot ce am avut mai bun și am lăsat și ultimul strop de energie pe pista de concurs, așadar, nu avem nimic să ne reproșăm. Acum ne rămâne doar să ne bucurăm de acest argint, pentru că este, totuși, o medalie olimpică, este prima pentru noi și singura și ne bucurăm foarte mult că am reușit să o câștigăm”, a declarat Ionela

De asemenea, canotoarea Gianina van Groningen a mărturisit că este bucuroasă și mândră de rezultat, deși își doare foarte mult să câștige aurul.

„În primul rând, am fost foarte bucuroasă de cursa pe care am avut-o, pentru că a fost o cursă foarte bună, în care am dat tot ce puteam, toată energia pe care o aveam acolo, am simțit bucurie, am simțit și o mică frustrare, toată lumea se duce acolo cu gândul la aur și știam că avem șanse, dar argintul olimpic este o medalie foarte prețioasă, pentru noi este ca un vis împlinit, pentru că știm cât am muncit pentru asta, știm că nu a fost ușor să trecem prin acești ani să mă reîntorc, să ne reapucăm iar de treabă, dar ne-am umplut palmaresul ca sportivi, acum avem o medalie la toate campionatele internaționale.

A fost o cursă foarte bună, trasă de la start la finish, urmată de medalie și chiar i-am zis Ionelei la start că trebuie să ne facem cursa cea mai bună și rezultatul va fi el oricare”, a declarat Gianina van Groningen, pentru Antena 3 CNN.