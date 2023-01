Parlamentarul Radu Miruță, despre accidentul de la Complexul Energetic Oltenia: "Condiții dincolo de orice limită!”

Parlamentarul Radu Miruță a vorbit în direct la Antena 3 CNN despre accidentul de la Complexul Energetic Oltenia, în care au murit trei mineri. Acesta a fost și unul dintre primii oameni care a ajuns la fața locului.

Sursa foto: captură Antena 3 CNN

Radu Miruță consideră că angajații Complexului nu au condițiile necesare pentru a-și desfășura activitatea, fără a le fi pusă în pericol viața.

”Condiții dincolo de orice limită! Imaginați-vă că acolo transportul se face cu o tanchetă care are înălțimea sub axe de o jumătate de metru, tanchetă care merge târâș prin nămol. Acelea sunt condițiile în care oamenii atunci când plouă, aproape jumătate de an primăvara, toamna și iarna când nu este înghețat, merg la locul de muncă.

Eu am fost și săptămâna trecută acolo când condițiile erau identice. Este o dezbatere în permanență cu domnul ministru care spune că mințim, că nu există condiții inumane acolo.

"Acolo anul trecut au murit 52 de angajați ai Complexului Energetic"

Acolo anul trecut au murit 52 de oameni, 52 de angajați ai Complexului Energetic Oltenia, au murit cei mai mulți dintre ei din cauza condițiilor de lucru”, a transmis parlamentarul Miruță.

Trei persoane au murit și 10 au ajuns la spital în urma accidentului produs marți la exploatarea minieră Mătăsari din județul Gorj, au anunțat echipele de intervenție la finalul misiunii.

Două persoane au fost preluate de către elicopterele SMURD și au fost transportate la Spitalul din Municipiul Craiova, trei persoane au fost transportate cu ambulanțele la Spitalul Motru și alte cinci persoane au ajuns la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului din Tg-Jiu.

