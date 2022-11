Animale simpatice şi celebre pe internet | Cum arată Bossulică, primul motan antreprenor din România

Se spune că cel mai bun prieten al omului este câinele. Ne-am convins de acest lucru după un scurt research pe conturile de social media. Însă, marea surpriză a fost că nu doar câinii sunt capabili să-și facă stâpânii să râdă.

Sursa foto: Antena 3 CNN

Prima oprire – contul de Instagram al unuia dintre cei mai celebri căței din țara noastră. Cu peste 46.000 de urmăritori, Biscuit face senzație cu piesele vestimenare super cool din garderoba sa.

Am spune că poate concura oricând și cu cei mai celebri fashion influenceri. Cățelul rasa Teckel, numită popular și Hot Dog, are de la încălțăminte actuală și până la peruci din păr natural. Din când în când, acesta își împarte piesele și cu frații săi – un cățel din aceeași rasă și trei pisici British Shorthair.

De pe lista cu animale amuzante nu poate lipsi nici celebrul Bossulică, primul motan antreprenor din România. În ultima vreme, pare că și-a înlocuit ținuta office cu piese mai lejere. Iar de Halloween s-a costumat în polițist.

Dacă ne uităm peste hotare, cel mai popular pet influencer este Jiff Pom, un pomeranian cu peste 9 milioane de urmăritori.

A ajuns atât de celebru încât a fost personaj chiar și într-unul dintre videoclipurile lui Katy Perry. A ajuns să fie atât de îndrăgit după ce a pozat în cele mai adorabile ipostaze și cu cele mai chic ținute.

În ultima vreme, pe lista de animale amuzante și-au făcut loc și porcii pitici. Extrem de mici și de amuzanți, aceștia sunt tot mai share-uiți pe conturile de socializare. Porcii modificați genetic sunt foarte curați, inteligenți și ușor de dresat. La maturitate, aceștia ating cel mult 40 de centimentri și între 11 și 25 de kilograme. Iar prețul unui astfel de animal de companie pornește de la 1,500 de dolari.

Animalele de companie sunt atât de îndrăgite, încât chiar și vedetele, care au un program extrem de aglomerat, le-au făcut parte din viața lor. Frumoasa Mira și-a cumpărat de curând o pisică nouă, după ce cea veche a murit. Ola este noua ei prietenă.

Adelina Pestrițu are un pudel pe care îl implică chiar și în campaniile plătite. Acesta reușește să atragă atenția internauților, strângând mii de like-uri. Iar înainte să devină mamă, a avut un raton, dar la care a trebuit să renunțe în momentul în care a rămas însărcinată. Dorian Popa este unul dintre cei mai mari iubitori de animale.

Pătrupedul său, Cheluțu, are chiar și un joc în care este personaj principal. Tema aplicației este de tip "casual game – runner", cu controale ușoare, accesate prin "swipe up" și "tap". Mai mult decât atât, are chiar și o melodie despre frumosul buldog francez.