Generalul SUA Ben Hodges: "Următoarele trei săptămâni sunt cruciale pentru evoluția războiului din Ucraina"

De asemenea, generalul Ben Hodges avertizează că următoarele trei săptămâni sunt cruciale pentru evoluția războiului pe care toată lumea îl vrea încheiat cât mai repede. Informațiile și analizele făcute de fostul comandant al trupelor terestre americane în Europa ne privesc direct pe noi, românii.

Vladimir Putin acționează acum exact ca Stalin, crime masive

Radu Tudor: Sunt momente dificile pentru noi, pentru lumea occidentală, pentru NATO şi România este în prima linie în bătălia cu Rusia. Ce credeţi despre intenţiile Rusiei în războiul din Ucraina şi împotriva teritoriilor NATO şi ale aliaţilor?

Ben Hodges: În primul rând, românii ar trebui să fie bucuroşi că liderii lor au recunoscut în ultimii ani ameninţarea şi au făcut ceea ce e necesar ca România să fie pregătită să se apere şi să ajute aliaţii. România şi Polonia sunt „balamaua” din mijlocul Flancului Estic al NATO şi au un rol important atât aerian, cât şi naval, terestru şi cibernetic. În atâtea moduri diferite. Este viziunea strategică a liderilor români şi cetăţenii românii beneficiază de asta.

Sunt timpuri periculoase. Rusia a arătat cine este cu adevărat, iar majoritatea românilor ştiau deja asta. Cred că e intenţia este să distrugă Ucraina ca stat. Putin a spus cu ani în urmă că Ucraina nu este un stat cu adevărat. Cred că va face tot ce poate ca să elimine orice structură, orice populaţie, orice arată că ar fi un stat ucrainean. De aceea primarii sunt răpiţi, infrastructura e distrusă, oamenii sunt relocaţi, exact cum a făcut Stalin.

Şi, de asemenea, atrocităţile care au fost dezvăluite în ultimele zile, mi-au amintit de masacrul de la Katyn din 1940, când ruşii au executat 22.000 de ofiţeri şi angajaţi ai serviciilor secrete poloneze. Şi mă gândesc la Srebrenița, în 1995 când forţele Republicii Srpska au ucis 8.000 de copii şi bărbaţi bosniaci. Simt că se repetă acele lucruri şi trebuie să fie clar cu cine avem de-a face.

Următoarele trei săptămâni vor fi decisive. Trebuie să susținem câștigarea războiului, noi toți

Radu Tudor: Este război în Europa şi Secretarul General al NATO, Jens Stoltenberg, a spus că sunt cele mai dificile momente pentru Europa, după al doilea Război Mondial. Credeţi că Putin va trece linia roşie şi după ce va termina războiul din Ucraina va încerca să ameninţe teritoriul NATO?

Ben Hodges: Suntem în faza decisivă a campaniei acum. Cred că următoarele trei săptămâni vor determina ce se întâmplă. Forţele ruseşti au fost învinse de cele ucrainene, au eşuat în fiecare ţel, după şase săptămâni nu au cucerit Mariupol, e incredibil cât suferă locuitorii dar încă rezistă. Rusia nu a reuşit să înfrângă Ucraina, deci nu au cum să intre într-un conflict cu NATO pentru că nu pot învinge în Ucraina.

Trebuie să ne gândim la câştig, nu doar la a susţine Ucraina în luptă. Vestul, Statele Unite, NATO, Uniunea Europeană trebuie să discute despre câştigare, nu doar despre a ţine Ucraina în viaţă şi a preveni o victorie a Rusiei.

Ce vreau să spun? A câştiga înseamnă cel puţin revenirea cu totul la situaţia de dinainte de 24 februarie. Cu totul. Mai înseamnă că Rusia e obligată să îşi respecte angajamentele şi Ucraina va avea acces prin marea Azov, fără intervenţii din partea marinei ruseşti. Să respecte legile internaţionale. Pe termen lung, Crimeea şi Donbas să fie returnate Ucrainei.

Pe termen scurt, în următoarele trei săptămâni, dacă accelerăm livrarea a tot ceea ce e necesar. Dacă spunem că vrem să câştigăm, că e şi lupta noastră, că e un conflict european care are loc în Ucraina, atunci cred că Ucraina are capacitatea să rupă forţele ruseşti şi să nu le mai dea ocazia unei noi ofensive în Est. Se retrag, încearcă să se reorganizeze, asta înseamnă că dincolo de graniţe, în Rusia, sunt ţinte vulnerabile: combustibil, muniţie, transporturi. Sunt ţinte bune. Dacă dăm Ucrainei informaţiile să le identifice și ne asigurăm că au armele cu care să le atace, Rusia nu va putea să lanseze o nouă ofensivă.

Rușii sunt brutali și malefici, dar nu sunt proști. Se vor regrupa să atace

Radu Tudor: De ce credeţi că are nevoie Ucraina?

Ben Hodges: Ucrainenii cer, desigur, ceea ce ei folosesc deja: rachetele de artilerie de 152 şi de 122 de milimetri, sistemele cu rază lungă, mai multe drone care să poată parcurge distanţe lungi. Aceste arme ar putea rupe armata Rusiei şi o pot opri să se regrupeze. Ruşii sunt brutali, sunt malefici, dar nu sunt proşti. Îşi vor da seama ce au greșit şi comasarea va începe să funcţioneze.

De aceea, de acum vorbim de trei săptămâni critice. În acest timp, Ucraina va rămâne fără muniţie şi pierdem o ocazie. Iar lucrurile vor continua luni la rând, poate chiar ani. Ucraina nu îşi va putea reveni economic fără Mariupol şi Berdeansk, va fi foarte dificil. Sunt multe în joc aici.

Știm în sfarsit care e doctrina Rusiei: Omorârea civililor, distrugerea orașelor

Radu Tudor: Dle General Hodges, până acum am crezut că Vladimir Putin, Serghei Şoigu, Valeri Gherasimov sunt toţi strategi militari. Vedem după 45 de zile de război în Ucraina că au un eşec militar uriaş într-o ţară mult mai mică decât Rusia.

Ben Hodges: Cred că în sfârşit ştim ce este doctrina Gherasimov: să distrugem oraşe, să ucidem civili. Este este noul Ratko Mladic. Acesta este Gherasimov, nu este un general distins. Este Mladic. Soldaţii lui omoară oameni, civili nevinovaţi. Trebuie să fie clar pentru toţi. La fel ca în cazul Lavrov, unul dintre cei mai mari mincinoşi din istorie. Chiar şi azi neagă ceea ce ştie toată lumea despre atrocităţile Rusiei în Ucraina. Şoigu a fost ministru al Apărării, cred, de cel puţin 8 ani, poate chiar 10 ani. Cel puţin 8 ani. E ministrul Apărării de 8 ani. Şi ce a realizat? A realizat corupţia cea mai mare din ultimele decenii, miliarde de ruble au fost cheltuite, dar nu au o armată de calitate, nu sunt antrenaţi, armele şi echipamentul sunt nefuncţionale, logistica nu este adecvată pentru ceea ce vor să facă, reţeaua de comandă şi control este îngrozitoare. Apărarea ucraineană este de creditat în mare parte pentru acest eşec, dar şi forţele ruseşti nepregătite, fără experienţă, fără disciplină... Ştiţi, nu au sergenţi, nu au subofiţeri care să facă lucrurile să se mişte în unitate, cum avem noi în Occident. Este atât de evident. Când vedeţi tancuri şi camioane la grămadă, asta e un indiciu că soldaţii sunt îngroziţi şi stau aproape unii de alţii. Dacă ar fi avut sergenţi, i-ar fi împrăştiat. Ştim asta.

Este incredibil. Toate avantajele pe care Rusia le avea, nu au putut fi folosite, cu excepţia armelor cu rază lungă. Asta e tot ce au folosit eficient.

Este posibil ca Rusia să folosească arme nucleare, dar improbabil

Radu Tudor: Este o teorie care spun că dacă Putin şi Rusia vor eşua în a cuceri şi a şterge Ucraina de pe hartă, vor folosi arme nucleare sau chimice. Credeţi că este posibil?

Ben Hodges: Desigur, cred că e posibil, dar că este foarte improbabil. Ar trebui să luam în serios pericolul folosirii unei arme nuclerare sau chimice. Dar întreb, când aud oamenii vorbind despre asta, de ce ar face aşa ceva? În ce scop? O armă nucleară tactică este o armă nucleară, dar nu va provoca mai multe pagube decât fac deja cu proiectilele explozibile. Îmi imaginez că oamenii din capătul celălat al mesei lungi la care stă Putin se gândesc că există viaţă şi după Putin. Speră că există viaţă după PuTin. Trebuie să ştie că dacă folosesc o armă nucleară sau chimică în Ucraina lucrurile vor intra într-o nouă paradigmă, iar Occidentului îi va fi imposibil să nu se implice direct, după părerea mea. Trebuie să luăm în serios pericolul, dar nu să ne construim politica pe o frică exagerată de acel pericol. Asta facem acum, cele 30 de state din NATO, cu toate avantajele pe care le au, nu pot influenţa sau opri Rusia.

Dacă nu ar fi avut armele nucleare am fi distrus-o într-o săptămână. Cred că e momentul ca SUA să spună că nu vor mai fi pasive, că nu vor o nouă Srebeniţa, un nou Katyn şi că se vor implica. Nici nu trebuie să fie cu trupe terestre. M-am întâlnit cu Zelensky acum câteva săptămâni şi mi-a spus recent că nu are nevoie de trupe, ci de arme. Am văzut azi că Marea Britanie va livra Harpoon, un sistem de rachete foarte necesar, care poate lovi navele ruseşti. Acum rusii stau în larg şi lansează rachete asupra oraşelor şi ucid civilii. Dacă ucrainenii vor avea capacitatea să lovească navele, asta va face diferenţa. Şi vor putea proteja Odesa.

Ca să revin la întrebarea ta, nu cred că este probabil, nu crează un avantaj pe câmpul de război şi nu va fi un deznodământ bun pentru Rusia dacă folosesc o armă chimică sau nucleară. Nu cred că o vor face.

Am greșit când am spus în trecut că nu trebuie să fie baze americane permanente în Romania și Polonia. Marea Neagră e crucială pentru NATO Și SUA

Radu Tudor: Domnule General, ce trebuie să facă NATO pe Flancul Estic? Sunt voci care spun că grupurile de luptă nu sunt destule, că trebuie să arătăm forţă, poate să desfăşurăm toată Forţa de Raspuns a NATO pe Flancul Estic. Apoi vine oferta, declaraţia generalului Mike Milley, şeful Apărării Americane, care spune că se gândeşte să ofere României şi Poloniei să aibă baze militare permanente pe teritoriul lor.

Ben Hodges: Sper că ceea ce spune Milley se va îndeplini. Am greşit când am spus în trecut că nu ar trebui să avem baze permanente, pentru că mulţi dintre aliaţi s-au opus şi aşa am crezut că voi păstra unitatea Alianţei. Am greşit. Nu a existat niciun beneficiu din respectarea de către NATO a înţelegerilor cu Rusia, nu a existat un comportament bun din partea Rusiei în schimb. E clar că m-am înşelat şi trebuie să avem baze permanente. Este o decizie politică. Dar e nevoie şi de o strategie şi pentru regiunea Mării Negre. Ne pasă de Ucraina şi de România nu doar pentru că le iubim popoarele, istoria şi cultura, ci şi datorită poziţiei lor pe hartă. Regiunea Mării Negre reprezintă un interes strategic uriaş pentru Statele Unite şi pentru NATO. În primul rând, trei dintre ţările NATO sunt la Marea Neagră. Avem o obligaţie, prin tratat, să le apărăm. Deci acesta este un motiv, importanţa strategică.

Apoi, în al doilea rând, Rusia foloseşte Marea Neagră pentru a-şi răspândi influenţa malignă în Caucaz, în Balcani, în Siria, în Africa. Ca Rusia să poată face ce vrea, trebuie să aibă acces la baza ei ilegală din Crimeea. Deci trebuie să limităm accesul Rusiei în Marea Neagră ca să prevenim celelalte lucruri. În al treilea rând, Iranul. Marea Neagră şi Turcia sunt un scut împotriva Iranului, iar asta are o importanţă strategică. Şi, în final, este potenţial economic uriaş în Marea Neagă, datorită coridorului Est-Vest între Europa şi Eurasia. Şi România este în cel mai bun loc. Dacă investim în România, în Ucraina, în Georgia, dacă şi acele ţări investesc, fluviul Dunărea devine foarte important economic, nu doar pentru trasee turistice, aşa cum sunt Rinul sau Mainul. Dar acum nu e suficientă cerere. Dacă Georgia ar construi un port mai mare, aşa cum au spus că fac, şi Ucraina este acolo ca naţiune prietenă care protejează Nordul şi dacă reparăm relaţiile cu Turcia, atunci dezvoltarea economică a regiunii, inclusiv a României, ar fi uriaşă. Ar fi presiune să fie dezvoltată mai mult infrastructura în România.

Sunt atât de multe beneficii. Dar SUA şi Europa trebuie să decidă că regiunea are importanţă strategică. Dacă facem asta, este mai uşor să facem aranjamentele militare: prezenţă mai mare în Marea Neagă, baze permanente, apărare aeriană şi antirachetă imbunătăţită pe Flancul Estic, comandamente. Şi, în final, ar fi coerenţă între prezenţă puternică şi prezenţă slabă ar fi un flanc solid şi coerent. Când avem astea putem lua decizii mai bune despre infrastructura de comandă, logistică, mobilitate militară, prin coerenţă pe Flancul Estic. Asta e ceea ce sper că Alianţa şi SUA vor face, de aceea sunt în săptămâna asta în România, voi fi în Turcia peste două săptămâni şi voi face lobby pentru toate acestea.

Cucerirea Odesei ar putea reprezenta o problemă pentru Romania

Radu Tudor: Domnule General Hodges, România are cea mai lungă graniţă cu Ucraina, atât terestră cât şi prin Marea Neagră. Dacă ruşii atacă Odesa şi va fi cucerită, vor face conexiunea cu Transnistria. Cât de mare e pericolul pentru România şi ce recomandaţi autorităţilor române să facă pentru a preveni ameninţările la adresa ţării noastre?

Ben Hodges: Sunt de acord cu evaluarea ta, va fi o situaţie periculoasă. Dacă Rusia are succes în capturarea Odesei, nu cred că pot, dar de dragul discuţiei strategice să presupunem că are sau că forţele navale atacă Odesa din zona economică a României, devine o problemă. Va fi dificil din punct de vedere economic pentru România, din punct de vedere al explorărilor pentru energie, pentru Constanţa. Oamenii ar fi îngrijoraţi pentru această regiune. Va fi o problemă. Cred că trebuie să urmărim foarte atent ce se întâmplă în Transnistria. Sunt sigur că România nu va permite avioanelor ruseşti să zboare, sper că nici Moldova nu le va permite, deci înseamnă că trebuie să zboare prin Ucraina ca să ajungă în Transnistria, iar ucrainenii vor putea să le doboare, sper. Dar această conexiune de care vorbeai nu va fi un lucru bun.

Când ne gândim la ce trebuie să facem, evident trebuie să continuăm să sprijinim apărarea ucraineană din Odesa, ca ruşii să nu poată pătrunde acolo. Dar, la nivel mai mare, trebuie să ne gândim ce mai putem face pentru a pune probleme Rusiei, dincolo de a da arme Ucrainei. Şi despre asta vorbeam când spuneam că trebuie să câştigăm. Noi, în mod colectiv, trebuie să gândim că vom câştiga, că vom zdrobi capacitatea Rusiei de a exporta violenţă oriunde. Nu spun că vom merge în Rusia. Vorbesc despre exteriorul Rusiei, despre ce putem face. România ar trebui să lucreze cu alţi aliaţi din regiune, în special cu Turcia, ca să facă operaţiuni pe libertatea de navigare în Marea Neagră. Turcia a închis strâmtoarea Bosfor pentru navele militare ale Rusiei, dar înseamnă că nici noi nu putem trece. Ar fi ideal dacă Turcia ar deschide strâmtoarea pentru aliaţi. Deci ar trebui să facem o operaţie pe libertatea de navigare în Marea Neagră. Nu e un atac asupra Ucrainei. Sunt ape internaţionale, spaţiu aerian internaţional. Ar trebui să putem face asta. Avem nave lângă Taiwan, în Marea Chinei de Sud de ce nu putem şi în Marea Neagră? România ar trebui să ceară asta, să fie cap de lance. În al doilea rând ar trebui să căutăm fiecare format internaţional posibil ca să tragem Rusia la răspundere. De ce mai e Rusia în Comisia Dunării? De ce? E o chestiune minoră, dar de ce au ceva de spus despre ce se întâmplă pe Dunăre.

Radu Tudor: Dacă încalcă toate regulile...

Ben Hodges: Exact. Aş căuta modalităţi de a pune presiune pe ei şi în acest mod. România este în poziţia de a observa ce se întâmplă în jurul Crimeii, la Sevastopol. Să ajute... Îmi imaginez că România face deja asta, nu ştiu, să îmbunătăţească nivelul de împărtăşire a informaţiilor despre ce se întâmplă acolo, astfel încât şi noi şi ucrainenii să avem vizibilitate perfectă despre ce se întâmplă pe coasta Mării Negre, să nu existe surprize despre operaţinui amfibii sau altele şi să ajute cu informaţii de localizare astfel încât ucrainenii să atace navele ruseşti.

Dacă nu reparăm lucrurile acum, Rusia va ataca Occidentul

Radu Tudor: Domnule General Hodges, în concluzie, şi vă mulţumesc pentru interviu, credeţi că războiul din Ucraina este începutul unui război mai lung şi mai mare al lui Putin şi al Rusiei împotriva NATO şi a Occidentului?

Ben Hodges: Va fi, dacă nu reparăm acum lucrurile. Avem ocazia acum, în următoarele trei săptămâni, dacă devenim serioşi şi spunem că vom câştiga, că ne asigurăm că Ucraina distruge forţele ruseşti, nu trebuie să ne mai îngrijorăm ani buni de aici înainte.