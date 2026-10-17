Cum arată service-ul auto al viitorului: AI-ul găsește în 3 secunde zgârieturi, îndoituri și probleme la roți

Service-ul auto al viitorului a fost prezentat la Salonul Auto Bucureşti. Mașina trece câteva secunde printr-un portal cu senzori, iar un algoritm de inteligență artificială îi face pe loc diagnosticul: fiecare zgârietură, îndoitură din caroserie, dar și problemele de geometrie a roților, fără ca șoferul să oprească. Iar dacă tabla e lovită, reparația se poate face la rece, fără căldură și fără revopsire, astfel încât mașina își păstrează vopseaua originală.

La Salonul Auto București & Accesorii, noutățile nu s-au oprit la mașinile expuse. Și service-urile auto au venit cu noua tehnologie. Mașina trece printr-un portal, iar în câteva secunde sistemul știe tot despre caroseria ei.

Silviu Jura, director comercial companie echipamente service auto: Acesta este un sistem de scanare pentru caroseriile mașinilor, împreună cu camere video, lumini PDR și un algoritm de inteligență artificială. Printr-o simplă trecere prin acest portal, în trei secunde, el identifică și scoate un raport cu toate avariile care se găsesc pe caroserie, toată situația pe fiecare element separat al caroseriei: ce dimensiuni au, câte zgârieturi sunt, urme de grindină, îndoituri de la parcări.

Pe lângă caroserie, sistemul verifică și geometria roților, din mers, fără ca mașina să oprească.

Silviu Jura, director comercial companie echipamente service auto: Sunt și alte echipamente de recepție activă, tot cu algoritm de inteligență artificială pentru caroserie, dar mai fac ceva în plus: verifică, tot dinamic, din trecere, fără oprire, convergența roților. Asta permite unui service din ziua de astăzi, pentru un flux de 20, 50, 100 de mașini pe zi, la o simplă revizie tehnică de filtre și ulei, să ofere clienților o valoare adăugată și să-i informeze: «Bună ziua, ați venit la noi? Sunteți cu parametrii de convergență în afara valorilor prescrise de producătorul mașinii.»

La un alt stand, tinichigiii au arătat cum o caroserie lovită poate fi reparată fără vopsea și fără lac.

Ion Berezoski, reprezentant atelier tinichigerie: Reparăm mașina fără a fi nevoie să fie vopsită, fără să folosim materiale cum ar fi vopseaua, lacul. Prin această tehnologie, noi oarecum salvăm mediul. Nu mai intoxicăm atât de tare cu vopsea. Păstrăm vopseaua originală a mașinii și nu este nevoie să fie revopsită, să-și piardă din valoare. Se face totul la rece. Cum vedeți, colegii mei lucrează fără a încălzi tabla.

De la un diagnostic făcut în câteva secunde, până la reparații care păstrează vopseaua din fabrică, soluțiile prezentate la SAB arată cum se schimbă atelierele auto. Cea de-a 23-a ediție a expoziţiei a avut loc în perioada 6–11 octombrie 2026 la Romexpo, eveniment în cadrul căruia Antena 3 CNN a fost partener și a organizat secțiunea Smart Urban Mobility.