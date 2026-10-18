Șantierul viitorului e deja aici. Roboții încep să preia munca grea și sunt de 6 ori mai rapizi decât oamenii

Roboții încep să preia munca grea pe șantiere și sunt de 6 ori mai rapizi decât oamenii. Foto: captură Antena 3 CNN

Inteligenţa artificială a ajuns şi pe şantier. Roboții urcă pe pereți, pulverizează chit și montează țevi, fără intervenţie umană. La Beijing s-a deschis cea de-a 24-a ediție a Expoziției Internaționale de Construcții Urbane din China, unde aproape 100 de expozanți au prezentat noi soluţii de renovare. Utilajele inteligente inspectează fațade, șlefuiesc pereți și curăță canalizări, iar unele lucrează de până la șase ori mai eficient decât oamenii.

Fiecare robot are un rol stabilit când vine vorba de renovare. Unul dintre uitlajele inteligente prezentate la Beijing urcă singur pe perete și verifică fațada de la suprafață până în interior.

Liu Zheng, reprezentant stand: Acest robot care urcă singur pe pereți este echipat cu camere duble, în spectrul vizibil și în infraroșu, iar în partea de jos am montat și un radar conceput special pentru inspecția pereților. Camerele sunt folosite în principal pentru a identifica fisuri și infiltrații, iar radarul, pentru a detecta problemele din interiorul plăcilor de izolație. Astfel, putem lucra de la suprafață până în interior și oferim o soluție completă pentru a stabili dacă peretele exterior are probleme.

Alți roboți preiau finisajele. Unul șlefuiește chitul și adună praful în același timp, altul îl pulverizează pe pereți.

Zhang Cong, profesor Universitatea de Inginerie Civilă și Arhitectură Beijing: Acesta este robotul nostru pentru șlefuit chitul. Combină șlefuirea cu colectarea prafului și este de peste trei ori mai eficient decât munca manuală. Acest utilaj pulverizează chit și este acum de șase ori mai eficient decât munca manuală. Am făcut experimente și la universitate. Peretele exterior al unui cămin nou a fost pulverizat cu acest utilaj, iar suprafața arată foarte îngrijită.

Există un robot inclusiv pentru cele mai murdare şi periculoase sarcini.

Liu Qiyuan, reprezentant stand: Poate înlocui omul la coborârea în canal și permite o decolmatare cu vizualizare. În față, produsul nostru este echipat cu o spirală de foraj. În funcție de condițiile de lucru, folosim spirala pentru a mărunți materialul, apoi îl aspirăm cu ajutorul unei autovidanje.

Șantierele autonome nu mai sunt un scenariu de viitor. Miza nu este însă să ia locul oamenilor, ci să preia munca grea, repetitivă sau periculoasă, astfel încât muncitorii să lucreze mai sigur și mai eficient.