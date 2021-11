În plin scandal de divorţ, Anamaria Prodan nu mai exclude împăcarea: "Deocamdată nu s-a tras linie. Aștept. Am cea mai mare răbdare"

Deocamdată, în lipsa explicaţiilor pentru ea şi pentru fiul său din partea tehnicianului, impresara spune că nu s-a tras linie în vederea divorţului, însă are de gând să se mute, cel puţin pentru o perioadă, din România, pentru a-şi proteja fiul de zvonurile care circulă despre tatăl lui.

Anamaria Prodan ia tot mai tare în considerare posibilitatea de a se muta din România, mai ales, pentru a-şi proteja fiul de răutăţile oamenilor în legătură cu zvonurile care apar în legătură cu tatăl său. Aceasta a povestit, într-un interviu exclusiv pentru Antena 3, unde a decis să se mute.

Ca destinaţii, ia în calcul două variante, la fel de profitabile ca oportunităţi: America şi Dubai. Mai ales că, în această ultimă destinaţie a şi fost premiată, recent, pentru cariera sa din domeniul sportiv.

"Este o onoare să urci pe scenă alături de cei mai buni din meadle east. Premiul meu a fost unul deosebit: membru marcant în fotbalul mondial.", spune Anamaria.

Asta nu inseamnă însă că s-a detaşat de situaţia în care se află cu încă soţul ei, faţă de care nu mai pare la fel de înverşunată cum părea acum ceva vreme.

Reporter Antena 3: Ai fi suficient de puternică încât să-l primești înapoi?

Anamaria Prodan: A ierta este cel mai frumos lucru de pe pământ. Sunt înverșunată, sunt niște lucruri pe care nu ni le explicăm, nici noi, nici copii. Dacă eram mai evoluată aș fi părut poate indiferentă, dar nu ai cum. Cu toate astea sunt acolo, ochi de șoim. Cine greșește plătește, la mine, oricare ar fi. El plătește acum prin tot ceea ce se întâmplă cu copii lui.

Reporter Antena 3: I-au întors spatele?

Anamaria Prodan: Nu au voie să facă lucru ăsta.

Reporter Antena 3: Au primit o explicație?

Anamaria Prodan: Deocamdată n-a primit. Tocmai de-asta cred eu că va veni și explicația, că așa se închide o poveste. Când se trage linie. Deocamdată, în familia asta, nu s-a tras linie. Și îngerii mai greșesc câteodată și soarele mai apune câteodată, cum îi spuneam eu lui, soarele meu, și soarele mai intră în nori. Dar când iese, sclipește.

Reporter Antena 3: Este doar o perioadă de intrare în nori?

Anamaria Prodan: Așa-mi doresc să fie și, repet, aștept. Am cea mai mare răbdare.

În privința unei eventuale răzbunări, impresara este clară.

Anamaria Prodan: Răzbunarea e arma prostului. Am evoluat cumva, am îmbătrânit, nu m-am dus să caut femei, amante, nu le-am dus la control să văd cu cine sunt gravide sau dacă sunt gravide. Nu m-a interesat nici măcar când am aflat trecutul domnișoarei care tocmai a devenit pseudo-vedetă. Pentru mine sunt cantități neglijabile.

Reporter Antena 3: Dar cum crezi că se simte soțul tău având în vedere că se vorbesc astfel de lucruri despre cea care îi este alături?

Anamaria Prodan: Rău, foarte rău pentru că este un om foarte mândru. Foarte rău. Dar el acum plătește pentru ce s-a întâmplat.

Reporter Antena 3: În încercarea de a-i lua apărarea soțului tău până în ultima secundă.

Anamaria Prodan: Eu i-o voi lua întotdeauna și întotdeauna dacă cineva încearcă să-l atingă cu un deget este jale. În primul rând o să stau în fața lui și am să dau la o parte toate gurile, cu orice copil ar avea. Dacă cineva îmi atinge tatăl copilului și soțul este nenorocire.

