Klaus Iohannis: "Trebuie să avem grijă ca certificatul de vaccinare să nu ducă la discriminare între cetățeni"

Totodată, șeful statului a precizat că una dintre cele mai importante teme de discuție va fi și evoluția pandemiei, dar și încălzirea globală.

"Avem o discuţie despre evoluția pandemie şi aici sunt două teme de importanţă deosebită. Primul este certificatul digital care va înlesni libera circulaţie. Sigur, va trebui să avem grijă ca acest certificat să nu ducă la discriminări între cetăţenii europeni.

Avem pe de altă parte, legat de pandemie şi vaccinare, tema solidarităţii cu state terţe. În cazul nostur vorbim despre Moldova. Noi am donat deja 300.000 de doze de vaccin Moldovei, dar sigur că şi alţii trebuie să facă lucruri similare pentru a ne asigura că avem o distribuire echitabilă a vaccinurilor", a explicat Klaus Iohannis.

O altă problemă care va fi discutată la Bruxelles presupune schimbările climatice.

"Schimbările climatice, am avut o discuție lungă în decembrie, am hotărât să fim ambițioși. Pentru 2050 ne dorim neutralitate climatică, dar pentru 2030 ne dorim să avem o reducere semnificativă a poluării față de 1990. Vorbim de o reducere de până la 55% până în 2030, o țintă realizabilă.

Schimbările climatice, discutate la Bruxelles

Schimbările climatice nu cunosc granițe naționale, nu există nicio parte a globului care este ferită", a precizat președintele.

Totodată, șeful statului a reamintit și perioadele de secetă din România:

"Am avut secetă, am avut valuri de căldură, în special cei bolnavi știu câte greutăți am avut. Am avut, acum câteva zile, inundații. Nici noi nu suntem feriți, vrem să fim parte a Europei care luptă pentru schimbările climatice, dar trebuie ca ea să fie una echitabilă. Împărțirea sarcinilor să fie echitabilă, să țină de dezvoltarea fiecărei țări, de economie, de cetățeni.

Lupta trebuie să fie suportabilă și pentru economiile naționale și pentru fiecare cetățean și mă voi implica pentru a avea un regulament echitabil, ca să ducem această luptă, dar cu o împărțire echitabilă a sarcinilor", a adăugat Klaus Iohannis.

Referitor la evenimentele petrecute duminică la Minsk, când un avion civil a fost deturnat de unul militar și forțat să aterizeze de urgență în Belarus.

"Vom discuta și despre sitația avionului deturnat din Belarus. Ceva nemaiîntâlnit, trebuie să discutăm despre sancțiuni, investigații, vor fi discuții extrem de complicate", a concis președintele.

