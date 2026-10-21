153 de morți după un atac cu dronă asupra unei pieţe din regiunea africană disputată Abyei. Incendiu la un depozit de combustibil

153 de morți după un atac cu dronă asupra unei pieţe din regiunea africană disputată Abyei. FOTO: X

Un atac cu dronă asupra unei pieţe din Abyei, o regiune de frontieră disputată de Sudan şi Sudanul de Sud, a vizat un depozit de combustibil din apropiere, iar cel puţin 153 de persoane au fost ucise. Un incendiu a izbucnit în urma atacului și încă nu a fost stins, scrie CNN.

Yohanna Akol Ngor, ministrul interimar al informaţiilor din administraţia Abyei, a dat vina pe armata sudaneză pentru atacul asupra pieţei Amiet, situată la nord de oraşul Abyei.

”Am înregistrat 153 de decese”, a declarat Ngor, prin telefon, pentru Associated Press. El a precizat că numărul victimelor a continuat să crească pe măsură ce incendiul ardea în continuare.

A simple market suddenly turned into a killing field. In a drone strike on Amiet Market in Abyei, more than 153 people were killed. A fuel depot caught fire, many bodies were found charred, and thousands fled the area. Local officials have blamed the Sudanese army. Why is the UNO still silent? #Abyei #Sudan #DroneAttack — Om Prakash Rastogi (@OmprakashRast13) October 21, 2026

Un ofiţer militar sudanez de rang înalt a declarat că armata a efectuat, luni, un atac cu drone împotriva cisternelor de combustibil care soseau din Sudanul de Sud şi care, potrivit acestuia, erau destinate Forţelor de Sprijin Rapid (RSF), o formaţiune paramilitară. El a vorbit sub condiţia anonimatului, deoarece nu era autorizat să se adreseze presei.

Ofiţerul a afirmat că printre cei ucişi se aflau membri ai RSF şi persoane implicate în contrabanda cu combustibil. ”Nu ţintim civilii”, a spus el. AP nu a putut verifica în mod independent declaraţia sa privind ţintele sau identitatea celor uciși.

#Update: The death toll from Monday’s Sudanese army drone attack on Amiet Market in the disputed Abyei Area has risen to 220, with 19 people injured, local authorities say. Recovery efforts are continuing, and the toll could rise further. https://t.co/WyhKS2079k — Daniel Garang Deng ?? (@DanielGarang9) October 20, 2026

Ofiţerul a precizat că atacul a avut loc în afara zonei demilitarizate de-a lungul frontierei cu Sudanul de Sud.

Organizaţia ”Medici Fără Frontiere”, cunoscută sub abrevierea franceză MSF, a declarat că peste 20 de răniţi au fost aduşi la Spitalul Ameth Bek, unde echipele MSF lucrau alături de personalul Ministerului Sănătăţii din Sudanul de Sud. ”Până în prezent am primit peste 20 de pacienţi, inclusiv câteva cazuri critice. Au fost internaţi şi pacienţi cu arsuri”, a declarat dr. Christian Lindauer, coordonatorul activităţilor medicale ale MSF la spital.

Une attaque attribuée par des responsables locaux à l’armée soudanaise a frappé le marché d’Amiet, dans la zone disputée d’Abyei. Le bilan provisoire fait état d’au moins 73 morts et de 19 blessés. Le gouvernement sud-soudanais a convoqué le représentant https://t.co/CL6e5NAxcw https://t.co/U2Xbc14gTD — LAMAIN INFOS (@Confi82) October 20, 2026

Ministerul Afacerilor Externe al Sudanului de Sud a acuzat, de asemenea, armata sudaneză, afirmând că atacul a lovit mai multe locaţii din cadrul pieţei, provocând victime în rândul civililor şi pagube materiale semnificative.

Ministerul a declarat că l-a convocat pe ambasadorul Sudanului pentru a protesta şi a îndemnat Sudanul să ”se abţină de la orice acţiuni care pun în pericol vieţile şi proprietăţile civililor”. Acesta a solicitat ca problemele referitoare la Abyei să fie abordate pe cale diplomatică.

Armata sudaneză şi forţele paramilitare Rapid Support Forces se luptă încă din aprilie 2023, devastând mari părţi ale ţării şi ameninţând stabilitatea de-a lungul graniţelor sale.

Ngor a declarat că atacul a avut loc luni, în jurul orei 11:00. El a precizat că depozitul de combustibil aproviziona întreprinderile locale. ”Este o situaţie oribilă şi şocantă”, a spus el.

MSF a făcut apel la toate părţile să înceteze atacurile asupra civililor şi a infrastructurii civile, exprimându-şi îngrijorarea cu privire la capacitatea oamenilor de a avea acces în siguranţă la servicii medicale şi la alte servicii esenţiale.

Piaţa Amiet este un centru comercial care deserveşte comunităţile Ngok Dinka şi Misseriya.

Statutul regiunii Abyei, bogată în petrol, a rămas nerezolvat în urma acordului de pace din 2005 care a pus capăt deceniilor de război civil şi a rămas nerezolvat şi atunci când Sudanul de Sud şi-a dobândit independenţa în 2011. Un referendum propus a fost blocat din cauza dezacordurilor privind dreptul de vot.

Populaţia majoritară din regiune, Ngok Dinka, este în favoarea alăturării la Sudanul de Sud, în timp ce nomazii Misseriya, care folosesc păşunile din zonă, preferă Sudanul. Abyei a fost, de asemenea, scena unor violenţe intercomunitare mortale, inclusiv a unor conflicte teritoriale între Ngok Dinka şi comunităţile vecine Twic Dinka.