Ace şi alte obiecte ascuțite, găsite în dulciuri, de Halloween, în trei țări din Europa. Poliţiştii au deschis mai multe anchete

1 minut de citit Publicat la 22:19 04 Noi 2026 Modificat la 22:19 04 Noi 2026

Ace şi alte obiecte ascuțite, găsite în dulciuri, de Halloween, în trei țări din Europa. Poliţiştii au deschis mai multe anchete. Sursa foto: Getty Images

Ace și alte obiecte metalice ascuțite au fost găsite în dulciuri oferite de Halloween în Germania, Austria și Ungaria, determinând poliția să avertizeze părinții și să le recomande să verifice ce au primit copiii lor, relatează BBC. O fetiţă de nouă ani, care locuieşte într-un oraş aflat la vest de Hamburg, s-a ales cu o rană la limbă după ce a mușcat dintr-un baton de ciocolată. La verificarea produsului, în interiorul acestuia a fost descoperit un ac lung de cinci centimetri.

Poliția din mai multe landuri germane a raportat astfel de cazuri, din Bavaria, în sud-estul țării, până în Saxonia Inferioară, în nord.

Conform sursei citate, o fetiță, în vârstă de nouă ani, și-a rănit limba în timp ce mânca un baton de ciocolată în Bremervörde, la vest de Hamburg. Ulterior, în interiorul acestuia a fost găsit un ac de 5 centimetri lungime.

Între timp, poliția din Ungaria a deschis o anchetă penală după ce au fost descoperite cuie, șuruburi și bucăți de sârmă în dulciurile oferite copiilor care au colindat de Halloween în orașul Gyömrő și în împrejurimile acestuia, la est de Budapesta.

Autoritatea locală a transmis că unei fetițe i-a fost oferită o bomboană cu caramel, în interiorul căreia se afla un cui, ascuns în ambalajul de ciocolată. Din fericire, copila a observat obiectul la timp și nu l-a înghiţit.

De asemenea, în diverse zone din Austria au fost raportate mai multe cazuri similare, iar ministrul de Interne, Gerhard Karner, a condamnat incidentele, calificându-le drept "lașe, malițioase și, în unele cazuri, care pun viața în pericol".

Poliţiştii de acolo au anunţat că sunt în desfășurare anchete în patru landuri și că o fetiță de 10 ani a suferit o rană minoră la nivelul gurii, după ce a mușcat dintr-un mic baton de ciocolată, în zona Amstetten, la est de Linz.

Guvernatoarea landului Austria Inferioară, Johanna Mikl-Leitner, a declarat că făptașii trebuie să suporte întreaga rigoare a legii, adăugând: "Copiii noștri merită o copilărie lipsită de griji, iar noi vom continua să ne asigurăm că așa va fi".

Poliția germană din landul Bavaria, situat în sud-estul țării, a declarat că, deși au mai fost raportate cazuri similare în ultimii doi ani, datele preliminare din acest an indică o creștere semnificativă a numărului de incidente.