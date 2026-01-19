Amenințare letală la adresa democrației: Averile cumulate ale miliardarilor au atins o valoare uriașă. Legătura cu Donald Trump

19 Ian 2026

Averile miliardarilor au crescut cu peste 16% în primul an al celui de-al doilea mandat al lui Donald Trump. Sursă foto: Getty Images

Averea combinată a miliardarilor a atins un nivel record în 2025, subminând libertatea politică şi alimentând inegalitatea, a avertizat luni organizația Oxfam într-un mesaj înainte de începerea Forumului Economic Mondial de la Davos, potrivit Agerpres.

În raportul său anual, acest ONG arată că averea miliardarilor globali a crescut cu 16%, anul trecut, ajungând la 18.300 miliarde de dolari.

Creșterea contabilizată din 2020 este de 81% iar, în prezent, cei mai bogaţi 12 oameni din lume deţin mai multă avere decât cea însumată de la aproximativ patru miliarde de oameni, care constituie "cea mai săracă jumătate a umanităţii", denunţă Oxfam în raportul său privind inegalitatea.

Averile miliardarilor au crescut în primul an al noii administrații Trump

Anul trecut, lumea a ajuns pentru prima să consemneze peste 3.000 de miliardari.

Valoarea averii lor a crescut în 2025 de trei ori mai rapid decât în ultimii cinci ani, în timp ce reducerea sărăciei a încetinit de la pandemia din 2020.

Oxfam leagă ultima creştere a averilor celor foarte bogați de politicile preşedintelui american Donald Trump.

În cel de-al doilea mandat, guvernul președintelui SUA a redus impozitele și a protejat corporaţiile.

Donald Trump, el însuși un om foarte bogat, este aşteptat miercuri la reuniunea de la Davos.

Strategia lui Trump: Politici fiscale pentru loialiști, reducerea la tăcere a vocilor disidente

"Sporirea averilor permite ultra-bogaţilor să îşi asigure accesul sau chiar să să cumpere instituţii media, subminând libertatea politică şi erodând drepturile marii majorităţi", punctează Oxfam.

Organizația estimează cămiliardarii sunt "de peste 4.000 de ori mai predispuşi să deţină funcţii politice" decât cetăţenii obişnuiţi.

ONG menționează în mod special Statele Unite, principala putere mondială, unde administraţia lui Donald Trump include mai mulţi miliardari.

"Decalajul tot mai mare dintre bogaţi şi restul creează, în acelaşi timp, un deficit politic extrem de periculos şi nesustenabil", a avertizat directorul Oxfam, Amitabh Behar.

Behar a criticat guvernele care "fac alegeri greşite pentru a linguşi elita" și a nominalizat în acest sens măsuri reducerea ajutoarelor şi renunţarea la libertăţile civile.

Oxfam: Miliardarii dețin peste jumătate din presa globală care contează

Raportul Oxfam subliniază influenţa tot mai mare a oamenilor de afaceri ultra-bogaţi asupra companiilor mass-media tradiţionale şi digitale.

Astfel, miliardarii deţin în prezent peste jumătate din principalele firme de presă din lume, a subliniat organizația, indicând cazurile lui Jeff Bezos, Elon Musk, Patrick Soon-Shiong şi Vincent Bollore.

În acest context sumbru, Oxfam îndeamnă guvernele să adopte planuri naţionale de reducere a inegalităţii, să impună impozite mai mari asupra averilor extreme şi să consolideze barierele dintre bani şi politică, inclusiv restricţii asupra lobby-ului şi finanţării campaniilor electorale.

Impozitele pe avere sunt percepute în doar câteva ţări, intre care Norvegia.