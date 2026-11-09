Avertizare de călătorie pentru românii care merg în Spania: Se anunță grevă generală timp de 24 de ore

1 minut de citit Publicat la 22:43 09 Noi 2026 Modificat la 22:54 09 Noi 2026

Avertizare de călătorie pentru românii care merg în Spania. Foto: Getty Images

Ministerul Afacerilor Externe informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Regatul Spaniei asupra faptului că miercuri, 11 noiembrie, este anunţată o grevă generală în această ţară, cu o durată de 24 de ore, în intervalul 00:00-24:00.

În acest context, sunt posibile perturbări ale transportului public şi feroviar, transportului aerian şi serviciilor aeroportuare, precum şi ale altor servicii publice şi private, se arată într-un comunicat transmis de MAE.

De asemenea, MAE recomandă cetăţenilor români să evite zonele în care au loc manifestaţii, să îşi planifice din timp deplasările, să verifice situaţia curselor şi a serviciilor de transport, prin consultarea paginilor oficiale ale operatorilor, şi să urmărească în permanenţă informaţiile comunicate de autorităţile spaniole şi companiile de transport.

Pentru informaţii actualizate privind circulaţia trenurilor, cetăţenii români pot consulta paginile oficiale ale operatorului feroviar Renfe şi administratorului infrastructurii feroviare Adif. Pentru transportul aerian, se recomandă verificarea situaţiei zborurilor direct pe paginile oficiale ale companiilor aeriene şi ale aeroporturilor de plecare sau destinaţie, inclusiv prin intermediul operatorului aeroportuar Aena.

MAE informează cetăţenii români că pot solicita asistenţă consulară la următoarele numere de telefon ale Consulatului General al României la Madrid: +34 685 440 149; +34 685 440 159; +34 685 440 166; +34 685 440 153, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de operatorii Call Center în regim de permanenţă.

Totodată, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, au la dispoziţie şi următoarele linii telefonice de urgenţă, în funcţie de circumscripţia consulară:

- Consulatul General al României la Madrid: +34 669.362.202

- Consulatul General al României la Barcelona: +34 661.547.853

- Consulatul General al României la Sevilla: +34 648.212.169

- Consulatul General al României la Bilbao: +34 608.956.278

- Consulatul General al României la Valencia: +34 677.842.467

- Consulatul României la Ciudad Real: +34 609.513.790

- Consulatul României la Zaragoza: +34 663.814.474

- Consulatul României la Almeria: +34 682.733.408

MAE reaminteşte faptul că cetăţenii români care se deplasează în străinătate au la dispoziţie aplicaţia "Călătoreşte informat", care oferă informaţii şi sfaturi de călătorie.