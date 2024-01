Momentul în care un avion se prăbușește în flăcări, pe o autostradă din Chile. Pilotul a murit, iar alte persoane au fost grav rănite

Potrivit primelor informații, din cauza unor probleme, pilotul a încercat o aterizare de urgență pe autostradă, în apropierea Aeroportului Panguilemo.

Din păcate, aeronava de mici dimensiuni a lovit liniile de electricitate, prăbușindu-se în flăcări, întregul moment fiind filmat de un martor.

În urma impactului, pilotul a murit, iar alte patru persoane, aflate într-o mașină care circula pe autostradă, au fost grav rănite.

Pilotul lucra pentru Corporația Națională Forestieră (CONAF), care a transmis un mesaj în urma tragediei.

Pilot killed and several persons injured on the ground when his aircraft struck a utility pole and crashed onto the highway near Panguilemo, Chile. pic.twitter.com/xIzRLPzryn