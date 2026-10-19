Ciudățenie în SUA: tone de carne, ciocolată, înghețată, somon și brânză au fost retrase din magazine

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Americanii sunt sfătuiți să se uite cu atenție prin frigidere, după ce, doar în ultimele zile, autoritățile din Statele Unite au anunțat o serie întreagă de rechemări de produse alimentare, de la somon afumat, brânză și înghețată, până la ciocolată și aproape 700 de tone de carne și mezeluri. Motivele variază de la riscul de contaminare cu listeria sau E. coli până la nereguli de depozitare, iar în cazul ciocolatei, totul a pornit de la un client care a găsit o bucată de sticlă în produsul cumpărat, precizează Gizmodo și Fox Business.

Aproape 700 de tone de carne de la Kayem Foods

Cea mai mare rechemare vine de la compania Kayem Foods Inc., care a retras sâmbătă, la nivel național, peste 1,5 milioane de livre de carne, adică aproximativ 680 de tone.

Potrivit Serviciului pentru Siguranța și Inspecția Alimentelor (FSIS) din cadrul Departamentului american al Agriculturii, produsele au fost supuse unor „abateri de temperatură în timpul depozitării”, mai exact nu au fost păstrate la frigul de care aveau nevoie.

„Problema a fost descoperită după ce firma a primit o reclamație de la un client din comerțul cu amănuntul privind temperatura ridicată a produselor la momentul livrării, pe 1 octombrie 2026”, se arată în comunicatul FSIS. „Unitatea a investigat și a stabilit că a depozitat diverse produse din carne și carne de pasăre gata de consum într-un depozit frigorific în care au avut loc variații de temperatură”.

Rechemarea acoperă o gamă largă de produse, printre care crenvurști pentru hot-dog, bacon, mezeluri feliate, pateu de ficat, friptură de vită, piept de vită și cârnați de pui. Carnea a fost vândută sub mai multe mărci, între care Kayem, Al Fresco, Triple M, McKenzie Country Classics și Genoa.

FSIS a publicat pe site un document de 27 de pagini cu fotografiile tuturor produselor vizate.

Deocamdată nu au fost raportate îmbolnăviri, însă autoritățile se tem că o parte din aceste produse ar putea fi deja în frigiderele consumatorilor, așa că oamenii care le găsesc acasă sunt sfătuiți să nu le consume și fie să le arunce, fie să le returneze în magazinul de unde le-au cumpărat.

Înghețata Gelatelli de la Lidl, posibil contaminată cu listeria

Lidl US a retras în weekend caserolele aproximativ 450 de grame de înghețată Gelatelli Coffee & Vanilla Gelato with Coffee Sauce & Cookie Pieces, cu cafea, vanilie, sos de cafea și bucăți de biscuiți, din cauza unei posibile contaminări cu listeria. Potrivit unui anunț publicat pe site-ul FDA, agenția americană pentru alimente și medicamente, înghețata a fost vândută între 19 iulie și 15 octombrie și are data de expirare 26 martie 2028.

Produsul a ajuns în magazinele din Delaware, Georgia, Maryland, New Jersey, New York, Carolina de Nord, Pennsylvania, Carolina de Sud, Washington, D.C. și Virginia.

Brânză cheddar, cu două tulpini periculoase de E. coli

Compania Family Farmstead Dairy, din Worcester, statul New York, a retras un lot de brânză cheddar din lapte crud, după ce testele efectuate în Maryland au descoperit două tulpini de E. coli, O26:H11 și O45:H2, în probe din ambalajele de 8 uncii (aproximativ 225 de grame). Lotul vizat are data de expirare 22 iulie 2027, potrivit notificării publicate de FDA pe 15 octombrie.

Brânza a fost distribuită în magazinele din New York, Pennsylvania, New Jersey, Connecticut, Maryland, Virginia și Massachusetts, însă compania avertizează că produsul ar fi putut ajunge și în alte state prin intermediul distribuitorilor. Până la momentul anunțului, nu fuseseră raportate îmbolnăviri.

Tulpinile descoperite pot provoca diaree, inclusiv cu sânge, iar în unele cazuri efectele pot fi mult mai grave.

„Deși majoritatea adulților sănătoși se pot recupera complet în decurs de o săptămână, unele persoane pot dezvolta o formă de insuficiență renală numită sindrom hemolitic uremic (SHU)”, se arată în notificare. „SHU apare cel mai frecvent la copiii mici și la vârstnici. Afecțiunea poate duce la leziuni grave ale rinichilor și chiar la deces”.

Cei care au cumpărat brânza sunt sfătuiți să nu o consume și fie să o arunce, fie să o returneze în magazin pentru rambursarea integrală a banilor. Celelalte produse ale companiei nu sunt afectate.

„Ne cerem sincer scuze clienților, partenerilor din comerț și consumatorilor pentru neplăcerile cauzate de această rechemare”, a transmis compania. „Calitatea produselor este o prioritate absolută aici, la Family Farmstead, așa că ne angajăm să identificăm cauza acestei probleme și să luăm toate măsurile corective necesare pentru a garanta în continuare siguranța și calitatea produselor noastre”.

Somon afumat norvegian, retras tot din cauza listeriei

Compania Krasnyi Oktyabr Inc. a retras somonul afumat la rece Starfish Seafood Premium Cold Smoked Norwegian Salmon, feliat, din cauza unei posibile contaminări cu listeria, potrivit FDA. Bacteria a fost descoperită în urma unor teste de rutină efectuate de Departamentul pentru Agricultură și Piețe al statului New York.

Somonul a fost vândut în New York, Florida, Georgia, New Jersey, Pennsylvania și Ohio, iar consumatorii care l-au cumpărat îl pot returna în magazin, unde vor primi banii înapoi integral.

Ciocolată cu cioburi de sticlă

Și ciocolatele Gearharts Fine Chocolates au fost rechemate, după ce în produsul finit au fost descoperite bucăți de sticlă spartă.

FDA a încadrat cazul la clasa a II-a de rechemare, categorie care desemnează, potrivit agenției, „o situație în care consumul sau expunerea la un produs neconform poate provoca efecte adverse asupra sănătății temporare sau reversibile din punct de vedere medical ori în care probabilitatea unor efecte adverse grave asupra sănătății este redusă”.

Ciocolatele au termen de valabilitate în octombrie 2026 și au fost distribuite într-un număr mare de state, printre care California, Connecticut, Georgia, Illinois, Kentucky, Massachusetts, Maryland, Maine, Minnesota, Carolina de Nord, New Jersey, New York, Ohio, Carolina de Sud, Texas, Virginia și Washington.

Nu au fost raportate răniri, însă consumatorii sunt sfătuiți să nu le mănânce și să le returneze în magazin pentru rambursarea integrală a banilor.