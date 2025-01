Cum a ajuns un bărbat să locuiască în mijlocul unei autostrăzi, după ce a refuzat o sumă uriașă de bani

Un bărbat din China a refuzat oferta autorităţilor de a se muta din casa sa pentru a face loc unei noi autostrăzi. În loc să plece, a ales să rămână, iar muncitorii au construit autostrada în jurul locuinței sale, lăsând-o în mijlocul lucrărilor. Acum, casa se află aproape de nivelul drumului, iar zgomotul și praful nu îi dau bărbatului pace, transmite The Sun.

Huang Ping, locuitor al orașului Jinxi, aproape de Shanghai, a refuzat o ofertă de aproape 1,6 milione de yuan și posibilitatea de a alege dintre trei alte locuințe, pentru a elibera zona pentru construcţia unei autostrăzi.

Nemulțumit de condițiile impuse de autorități, el a decis să rămână pe loc, iar acum trăiește cu regretul deciziei sale. Totuși, povestea sa a impresionat turiștii care acum vor să vadă casa și el se gândește să facă bani din turism.

„Dacă aș putea da timpul înapoi, aș accepta condițiile de demolare”, a declarat Huang.

Din aer, casa sa seamănă cu un ochi în mijlocul autostrăzii. În jurul locuinței s-au ridicat ziduri înalte pentru a o separa de trafic, însă praful și zgomotul sunt imposibil de evitat. Pereții casei vibrează din cauza lucrărilor, iar Huang este îngrijorat de nivelul de zgomot pe care îl va suporta odată ce autostrada va fi deschisă circulației.

