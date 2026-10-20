Elon Musk crede că banii vor deveni „irelevanți” în viitor, iar averea sa va dispărea treptat. „Pare destul de evident”

1 minut de citit Publicat la 23:29 20 Oct 2026 Modificat la 23:29 20 Oct 2026

Elon Musk a devenit primul trilionar din lume. Foto: Getty Images

Elon Musk, cel mai bogat om din lume și directorul general al SpaceX, susține că banii vor deveni „irelevanți” în viitor, iar marea majoritate a averii sale va dispărea probabil în decursul câtorva generații, scrie Business Insider.

CEO-ul Tesla și SpaceX și-a împărtășit viziunea asupra unui viitor „post-bani” și perspectiva sa asupra averii personale în cadrul podcastului „The Builders”. Interviul a fost înregistrat la începutul lunii august și difuzat marți.

El a prezis că progresele din domeniul roboticii și al călătoriilor spațiale vor da naștere unei economii multiplanetare, moment în care „banii vor deveni irelevanți” și „moneda convențională nu va mai conta”.

El crede că valoarea va fi măsurată în masă și putere sau energie.

„Asta este părerea mea”, a spus el, adăugând că, în viziunea sa, acest rezultat pare „destul de evident”.

CEO-ul Tesla și SpaceX a declarat că inteligența artificială și roboții vor fi mai buni decât oamenii la orice, în viitorul apropiat.

Totodată, la începutul acestui an, Musk a recomandat oamenilor să nu mai economisească pentru pensie peste 10 sau 20 de ani, întrucât se așteaptă ca inteligența artificială și alte tehnologii să stimuleze productivitatea și să inaugureze o eră a abundenței în care oamenii vor putea avea „orice își doresc”.

În vârstă de 54 de ani, multimiliardarul american este cunoscut pentru transformarea industriei auto prin vehiculele electrice Tesla și pentru revoluționarea sectorului aerospațial cu rachetele reutilizabile ale SpaceX.

Companiile sale dezvoltă mașini autonome, roboți umanoizi, interfețe creier-computer, asistenți bazați pe inteligență artificială și alte inovații.