Elon Musk anunță că vrea să ofere câte o acțiune SpaceX fiecărui copil din SUA: „Aceasta va fi prima dintr-o serie lungă”

Miliardarul american, Elon Musk. Foto: Getty Images

Elon Musk, cel mai bogat om din lume și directorul general al SpaceX, a transmis, luni, că vrea să dea, în 2027, o acţiune SpaceX „fiecărui copil din SUA”, potrivit CNBC.

„Anul viitor, voi oferi câte o acțiune SpaceX (SPCX) fiecărui copil din America. Aceasta va fi prima dintr-o serie lungă”, a declarat luni fondatorul și directorul general al SpaceX, Elon Musk, într-o postare pe X.

Next year, I will give one of my SpaceX shares to every kid in America. This will be the first of many. — Elon Musk (@elonmusk) October 19, 2026

Musk nu a specificat o categorie de vârstă pentru cadoul propus. Potrivit datelor demografice oficiale americane din 2024, în Statele Unite trăiesc 72 de milioane de copii cu vârsta sub 18 ani.

De asemenea, în prezent, multimiliardarul deține aproximativ 4,8 miliarde de acțiuni SpaceX, dar numărul ar putea ajunge la 6,4 miliarde dacă sunt luate în calcul opțiunile prevăzute în contractul acestuia, se arată într-un document depus în august la Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse din SUA (SEC).

Ulterior, fondatorul Invest America, Trump Accounts și Altimeter Capital, Brad Gerstner, a lăudat această inițiativă și a sugerat într-o postare pe X că acțiunile SpaceX ar putea fi distribuite prin intermediul conturilor Trump.

„Incredibil, Elon!”, a scris el. „Aceasta va fi cea mai mare donație filantropică din istorie! 70 de milioane de conturi - fiecare cetățean sub 18 ani și fiecare copil născut de acum înainte va avea un cont de investiții gratuit pe viață, care îi va face proprietari ai creșterii economice a Americii și ai celor mai mari companii ale noastre!”, a scris acesta, potrivit sursei citate.

Musk a făcut donații de peste 276 de milioane de dolari către grupuri republicane

Elon Musk a fost în centrul atenției în ultimele săptămâni, în special datorită contribuțiilor sale politice.

Potrivit CNBC, începând din luna iulie a acestui an, directorul SpaceX a cheltuit peste 276 de milioane de dolari în donații către grupuri republicane.

De asemenea, în luna septembrie, Musk a investit 158 de milioane de dolari în „Senate Leadership Fund”, principalul grup de campanie al Partidului Republican pentru alegerile pentru Senat, prin intermediul unui grup afiliat din Texas, creat pentru a-l susține pe republicanul Ken Paxton.

Cele două contribuții ale lui Musk, în valoare de 75 de milioane și, respectiv, 83 de milioane de dolari, se numără printre cele mai mari donații politice din istorie.