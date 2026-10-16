„Ei bine, a funcționat”. Elon Musk a prezentat noul Tesla Roadster, mașina care poate zbura

Miliardarul din tehnologie Elon Musk le-a oferit fanilor Tesla, joi seara, o privire de aproape asupra celui mai nou și poate celui mai ambițios proiect al producătorului de vehicule electrice: mult așteptatul Tesla Roadster, scrie Euronews.
„Avem nevoie de public ca să dovedim că nu e AI sau SI”, le-a spus Musk celor prezenți la evenimentul transmis în direct. „Așa că voi le puteți spune oamenilor că ați văzut-o cu ochii voștri. Pentru că ce vedeți cu ochii voștri n-o să vă vină să credeți”.
Real life, baby https://t.co/3QEqn18wig— Tesla (@Tesla) October 16, 2026
Într-o demonstrație spectaculoasă, Roadsterul – singura mașină Tesla condusă manual – a urcat apoi pe o rampă curbată uriașă, a parcurs-o cu roțile în sus, s-a lansat de la capătul ei, s-a răsucit în aer și a aterizat în siguranță, în uralele publicului.
„Ei bine, a funcționat”, a spus Musk.
Potrivit lui Lars Moravy, vicepreședintele Tesla pentru ingineria vehiculelor, care a prezentat evenimentul alături de Musk, Roadsterul folosește un „sistem de aspirație cu ventilatoare” montat sub caroserie, care, spune el, poate „genera până la 2 G pentru ca mașina să meargă cu roțile în sus”.
„Apoi am împrumutat niște tehnologie de la SpaceX ca să facem restul”, a spus el.
Musk a adăugat că Roadsterul are „propulsoare pentru controlul altitudinii și propulsoare principale în spate, așa că practic poate zbura ca o rachetă”.
„Poate face rostogoliri, poate face gimnastică nebunească”, a spus el, glumind că „nu e neapărat o mașină optimizată pentru siguranță”.
O a doua demonstrație a pus la încercare aceste afirmații: mașina s-a apropiat de un șir de alte vehicule Tesla, apoi s-a propulsat în aer și a făcut un „kickflip” peste ele.
O altă demonstrație a arătat Roadsterul accelerând de la 0 la 60 de mile pe oră (aproximativ 97 km/h) în mai puțin de o secundă.
Potrivit site-ului Tesla, compania primește deja rezervări pentru mașină, disponibilă în trei variante: Performance, Thrust și Rocket. Versiunea Rocket este disponibilă doar pe bază de invitație.
Conform Tesla, Roadsterul are o autonomie de peste 480 de kilometri și o viteză maximă de peste 370 km/h (în versiunea Rocket).