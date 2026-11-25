Unde se află Arca lui Noe? Cercetătorii cred că au găsit două bucăți care provin din celebra corabie. Descoperirea din Turcia

3 minute de citit Publicat la 19:14 25 Noi 2026 Modificat la 19:22 25 Noi 2026

S-au găsit noi indicii despre locul în care s-ar afla Arca lui Noe. Foto: Getty Images

Noi descoperiri ar putea aduce cercetătorii mai aproape de deslușirea unuia dintre cele mai mari mistere biblice: locul în care s-ar afla Arca lui Noe. O echipă care investighează o formațiune stâncoasă din Munții Ararat, în Turcia, a anunțat rezultatele unor analize care au stârnit un nou val de interes, relatează Basilica.ro.

Două fragmente de lemn carbonizat, descoperite într-o formațiune stâncoasă din Turcia despre care unii cercetători cred că ar putea ascunde Arca lui Noe, au o vechime de aproximativ 4.300 de ani. Rezultatele analizelor cu radiocarbon au fost anunțate de organizația americană Noah’s Ark Scans și arată că lemnul datează dintr-o perioadă apropiată de cea în care ar fi avut loc potopul biblic, potrivit unor cronologii tradiționale.

Probele au fost găsite în formațiunea Durupınar, situată în apropierea Muntelui Ararat din Turcia. Locul atrage de mai mult timp atenția cercetătorilor datorită formei sale neobișnuite, care seamănă cu o corabie.

Potrivit unui comunicat publicat marți de Noah’s Ark Scans, fragmentele au fost descoperite în vara anului 2026, în timpul cercetărilor coordonate de profesorul Cenker Atila, de la Universitatea Sivas Cumhuriyet din Turcia.

Două fragmente de lemn carbonizat, descoperite într-o formațiune stâncoasă din Turcia despre care unii cercetători cred că ar putea ascunde Arca lui Noe. Foto: Noah’s Ark Scans

Bucățile de lemn carbonizat au fost recuperate de la aproximativ nouă metri sub partea superioară a versantului vestic expus al formațiunii și la circa un metru în interiorul acesteia.

Ulterior, probele au fost trimise pentru analize cu radiocarbon la un laborator din Florida, Statele Unite.

› Vezi galeria foto ‹

Lemnul descoperit ar avea aproximativ 4.300 de ani

Rezultatele analizelor au arătat că cele două fragmente provin din perioade apropiate. Prima probă a fost datată între anii 2410 și 2269 î.Hr., iar cea de-a doua între 2349 și 2193 î.Hr.

Andrew Jones, fondatorul organizației Noah’s Ark Scans, susține că aceste rezultate sunt importante deoarece vechimea estimată a lemnului se apropie de perioada în care unele cronologii tradiționale plasează potopul descris în Biblie.

Profesorul Cenker Atila a explicat că se aștepta ca fragmentele să fie foarte vechi, ținând cont de adâncimea la care au fost găsite. Cu toate acestea, rezultatele analizelor i-au încurajat pe membrii echipei să continue cercetările.

Un alt detaliu care le-a atras atenția este aspectul lemnului. Cercetătorii au observat anumite semne pe suprafața fragmentelor, dar și particularități ale formei acestora, care ar putea sugera că materialul a fost prelucrat.

„Cred că această bucată de lemn a fost prelucrată de mâini omenești”, a declarat profesorul Cenker Atila.

Deocamdată, aceasta este doar o ipoteză. Pentru a stabili dacă urmele observate provin într-adevăr dintr-o intervenție umană, sunt necesare investigații suplimentare.

Ce au descoperit cercetătorii sub formațiunea care seamănă cu o corabie

Fragmentele de lemn nu sunt singurele indicii analizate de echipa Noah’s Ark Scans.

În cadrul unor cercetări anterioare, specialiștii au folosit radarul de penetrare a solului și tomografia de rezistivitate electrică pentru a examina ceea ce se află sub suprafața formațiunii Durupınar.

Investigațiile au identificat mai multe anomalii subterane, pe care echipa le consideră posibile urme ale unor structuri construite de oameni.

Totuși, rezultatele nu demonstrează că în interiorul formațiunii ar exista rămășițele unei corăbii.

Cercetările sunt în desfășurare, iar organizația a anunțat că așteaptă noi rezultate de laborator din Elveția și Turcia. Specialiștii încearcă, de asemenea, să identifice specia de arbore din care provin fragmentele de lemn recuperate.

Au găsit cercetătorii Arca lui Noe?

Deși descoperirea este considerată promițătoare de echipa care investighează formațiunea Durupınar, nu există, în acest moment, dovezi științifice că fragmentele de lemn ar proveni din Arca lui Noe.

Analizele cu radiocarbon pot stabili vechimea aproximativă a materialelor organice, dar nu pot demonstra, prin ele însele, că acestea au făcut parte dintr-o construcție sau că au o legătură cu potopul biblic.

Mai mult, alți cercetători consideră că formațiunea Durupınar este una naturală, care a căpătat aspectul unei corăbii în urma deformării și eroziunii rocilor.

Prin urmare, posibilitatea ca în Munții Ararat să se afle rămășițele Arcei lui Noe rămâne, deocamdată, o ipoteză. Pentru confirmarea ei ar fi nevoie de noi descoperiri și de dovezi științifice care să stabilească proveniența fragmentelor analizate.