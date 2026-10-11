Un mister din 1959. Cercetătorii au forat 18 metri în formațiunea "Arca lui Noe" din Turcia și spun că au dat de ceva care nu era rocă

Cercetătorii au forat 18 metri în formațiunea "Arca lui Noe" din Turcia și spun că au dat de ceva care nu era rocă. FOTO captură Youtube Fox News

Formațiunea în formă de corabie Durupinar, de pe Muntele Ararat din Turcia, numită frecvent "Arca lui Noe", îi fascinează pe cercetători încă din 1959. Anul acesta, o echipă a forat pentru prima dată în interiorul ei, iar ceea ce a găsit sau, mai degrabă, ceea ce nu a găsit, a stârnit discuții.

Cercetătorii au forat pentru prima dată în formațiunea Durupinar, în formă de corabie, de pe Muntele Ararat, și spun că au dat în principal de pământ, nu de rocă solidă. Primele măsurători indică, de asemenea, niveluri mai ridicate de carbon în interiorul formațiunii decât în exteriorul acesteia. Nimic nu este însă confirmat, iar rezultatele de laborator nu vor fi disponibile înainte de iarnă, scrie Daily Galaxy.

Muntele Ararat, cel mai înalt punct al Turciei, atrage cercetători de când formațiunea în formă de corabie a fost identificată pentru prima dată, în 1959. Unii cred că acesta este locul în care arca s-ar fi oprit după retragerea apelor potopului, eveniment pe care relatarea biblică îl plasează acum aproximativ 5.000 de ani.

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Campania de cercetare din acest an marchează o schimbare de abordare. În urmă cu trei ani, mostrele preliminare prelevate aproape de suprafață au scos la iveală urme ale activității umane și ale vieții marine. De această dată, echipa a vrut să meargă mai în adâncime.

Echipa de cercetare este formată din aproximativ 20 de specialiști din cinci țări. Aceștia au prelevat sute de mostre de sol, atât din interiorul, cât și din exteriorul formațiunii, unele de la o adâncime de până la 18 metri. Potrivit experților, analizele vor arăta dacă în sol există urme ale activității umane sau de lemn descompus.

Cea mai surprinzătoare afirmație de până acum privește ceea ce forajele nu au găsit. "Când am forat anul acesta pentru prima dată în formațiune, nu am întâlnit niciun bloc solid de rocă, de calcar sau de vreun alt tip de rocă. Am dat în principal de pământ", a declarat Andrew Jones, vicepreședintele Noah’s Ark Research Project pentru Fox News.

Ce sugerează nivelurile de carbon

Cercetătorii cred că nivelul de carbon din mostrele prelevate din interiorul formațiunii a fost cu aproximativ 40% mai ridicat decât în cele din exterior, posibil din cauza unei concentrații mari de lemn. Nu este vorba despre o descoperire confirmată în laborator, iar lucrările de teren pentru 2026 s-au încheiat.

Rezultatele sunt descrise ca fiind diverse. Echipa vede în concentrația ridicată de materie organică o pistă interesantă pentru istoria locului, însă toate testele sunt preliminare, iar analizele de laborator ar putea aduce mai multe lămuriri.

Ce spun fragmentele de ceramică

Echipa a descoperit și fragmente de ceramică ce ar putea fi mai vechi decât perioada în care este plasată povestea Arcei, deși niciunul nu provine din interiorul formațiunii. Jones a sugerat că acestea ar putea avea legătură cu două așezări antice care au existat cândva în apropierea sitului.

"Puteți face singuri legătura. Dacă aceasta este Arca lui Noe, avem oameni care au trăit chiar lângă ea, încă de la început", a declarat el pentru Fox News.

Un studiu publicat în 1996 în Journal of Geoscience Education a analizat formațiunea și a concluzionat că aceasta s-a format natural.

Potrivit unui articol publicat de Newsweek, Jones a spus că ceea ce îl entuziasmează cel mai mult este faptul că întrebări vechi de decenii pot fi acum investigate pe baza unor mostre fizice, prelevate din locuri și de la adâncimi documentate. "Am făcut un pas important înainte în capacitatea noastră de a testa situl, dar nu am încheiat investigația.", a spus el.