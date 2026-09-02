Noi indicii despre Arca lui Noe descoperite în Turcia: „Datele actuale cresc în fiecare zi probabilitatea”

Cercetătorii care caută Arca lui Noe în Turcia anunță descoperiri importante FOTO: Milliyet

Cercetătorii care caută urmele presupusei Arce a lui Noe în apropierea Muntelui Ağrı, din Turcia, anunță descoperiri pe care le consideră promițătoare. Un sistem radar de înaltă tehnologie, adus din Statele Unite, a identificat în subteran mai multe anomalii și cavități cu margini regulate. Specialiștii spun că acestea ar putea corespunde unor încăperi ale unei nave. Rezultatele finale sunt așteptate în următoarele două luni.

Cercetările se desfășoară în zona formațiunii Durupınar, din districtul Doğubayazıt, provincia Ağrı, un loc asociat de decenii cu ipoteza potrivit căreia aici s-ar afla vestigiile Arcei lui Noe, potrivit Milliyet.

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Pentru investigații sunt utilizate tehnologii avansate de cartografiere și imagistică subterană. Printre echipamentele folosite se numără un sistem radar de ultimă generație, utilizat și în cadrul unor cercetări ale Forțelor Aeriene ale SUA. Măsurătorile au fost realizate sub coordonarea dr. Khosrow Bakhtar.

Anomalii subterane și cavități cu margini regulate

Potrivit echipei de cercetare, radarul a identificat mai multe anomalii subterane, inclusiv cavități cu forme și margini regulate. Dispunerea acestora a ridicat întrebări cu privire la posibilitatea ca ele să reprezinte spații interioare ale unei structuri de mari dimensiuni.

Cercetătorii susțin că au fost identificate și date care ar putea indica existența unei zone ce seamănă cu o punte.

Prof. dr. Cenker Atila, coordonatorul proiectului și cadru didactic la Departamentul de Arheologie al Facultății de Litere a Universității Cumhuriyet din Sivas, spune că rezultatele obținute până acum sunt încurajatoare, însă subliniază că cercetarea nu a ajuns încă la o concluzie definitivă.

„Proiectul nostru a început la 28 iunie 2026. Până acum am realizat modele 3D, am stabilit punctele GPS și am efectuat cartografierea. De asemenea, am realizat cercetări radar subterane cu sisteme utilizate și de Forțele Aeriene ale Statelor Unite”, a declarat Atila.

Potrivit acestuia, una dintre principalele întrebări ale cercetării este dacă în subteran există cavități, resturi de lemn sau alte vestigii care ar putea contura forma unei nave.

Aproape 1.000 de probe de sol vor fi analizate

Echipa intenționează să preleveze aproximativ 1.000 de probe de sol, în încercarea de a identifica eventuale urme de materie organică.

Unul dintre rezultatele preliminare prezentate de cercetători este concentrația de carbon. Potrivit lui Atila, în zona despre care se presupune că ar corespunde interiorului structurii, cantitatea de carbon identificată este cu aproximativ 40% mai mare decât în partea exterioară.

Cercetătorii consideră că această diferență ar putea indica prezența materiei organice sau a unor resturi de lemn. Totuși, aceste indicii trebuie confirmate prin analize suplimentare.

Concluziile, în următoarele două-trei luni

Atila afirmă că rezultatele obținute până în prezent au crescut interesul echipei pentru ipoteza că formațiunea Durupınar ar putea avea legătură cu Arca lui Noe.

„Am observat numeroase anomalii în formațiunea Durupınar. Faptul că unele dintre acestea se intersectează în unghiuri drepte a ridicat întrebarea dacă nu cumva aici a existat o navă și dacă aceste cavități nu ar putea reprezenta spațiile sale interioare”, a explicat cercetătorul.

Analizele și prelevarea probelor vor continua în perioada următoare. Potrivit echipei, rezultatele definitive ar urma să fie disponibile în aproximativ două-trei luni, moment în care cercetătorii spun că vor putea oferi o imagine mai clară asupra descoperirilor.

„Aceste studii vor ajunge la rezultate definitive în termen de 2-3 luni. Apoi vom oferi informații mai revelatoare. Datele actuale cresc în fiecare zi probabilitatea ca aceasta să fie Arca lui Noe”, a mai spus Atila.

Deocamdată, însă, datele radar și analizele preliminare reprezintă indicii de cercetare, nu o confirmare arheologică a faptului că Arca lui Noe a fost descoperită.