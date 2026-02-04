Estonia a reţinut o navă suspectată de contrabandă care se îndrepta spre Rusia

Publicat la 12:16 04 Feb 2026

Nava, numită Baltic Spirit, se afla în drum spre Sankt Petersburg. *Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Consiliul Fiscal şi Vamal al Estoniei a anunţat marţi seara că a reţinut o navă container, sub pavilion Bahamas, care naviga în apele Estoniei şi ar putea avea legătură cu contrabanda din Ecuador, relatează Reuters, potrivit Agerpres.

"Există motive să credem că nava ar fi putut fi folosită pentru contrabandă", a precizat autoritatea într-un comunicat.

"Unitatea specială a poliţiei K-Commando a urcat la bordul navei, după care ambarcaţiunea a fost reţinută sub supraveghere naţională în scopul efectuării unei inspecţii vamale", a mai spus un oficial din cadrul Consiliului Fiscal şi Vamal al Estoniei.

Nava, numită Baltic Spirit, se afla în drum spre Sankt Petersburg şi nu face parte din flota-fantomă a Rusiei şi nici nu este supusă sancţiunilor Uniunii Europene, a precizat sursa citată.

Nava a fost ancorată miercuri în apropiere de Tallinn, ajungând în zonă după ce a plecat dintr-un port din Columbia, potrivit site-ului marinetraffic, care monitorizează traficul maritim.