Fiul lui Prigojin a ajuns șeful Wagner din Africa, unde controlează afaceri de 400 de milioane de euro. „A făcut un pact cu Kremlinul”

Văzut inițial drept un „playboy”, Pavel Prigojin a moștenit vastul imperiu Wagner, care include mercenari, contrabandiști de aur, traficanți de opioide, producători de bere și vodcă. Foto: Profimedia Images

Pavel Prigojin, fiul de 28 de ani al fostului șef al Grupului Wagner, Evgheni Prigojin, a „moștenit” întreaga armată de mercenari ruși, aflată acum sub controlul militar al Moscovei. Văzut inițial drept un „playboy”, Pavel Prigojin conduce acum așa-numitul „Corp African” al Wagner, cu ajutorul și sprijinul chiar al președintelui Republicii Centrafricane, Faustin-Archange Touadéra, informează Wall Street Journal (WSJ). Astfel, după moartea tatălui său, Pavel Prigojin a moștenit vastul imperiu Wagner, care include, pe lângă mercenari, contrabandiști de aur, traficanți de opioide sau producători de bere și vodcă.

În prezent, în jur de 500 de mercenari Wagner continuă să asigure securitatea președintelui Touadera, a cărui putere este amenințată de grupările rebele.

Touadéra i-a angajat pe mercenarii ruși în poliția locală, armată și servicii secrete și chiar a trimis un mesaj diplomatic Moscovei, în care a cerut Kremlinului să nu înlocuiască luptătorii Wagner cu armata rusă, noteazză The Moscow Times.

În același timp, Pavel Prigojin a confiscat mai multe mine de aur în Republica Centrafricană, a precizat think tank-ul de la Geneva Global Initiative to Combat Transnational Organised Crime. Wagner începuse să exploateze minele de aur din regiune încă de pe vremea când gruparea se afla sub conducerea lui Evgheni Prigojin.

Aurul scos de Wagner din Republica Centrafricană e trimis în Belarus

Înainte de a muri, Evgheni Prigojin l-a numit pe Pavel moștenitorul principal în testament, conform documentelor judiciare obținute de grupul nonprofit de investigații All Eyes on Wagner. Potrivit Global Initiative, sub Pavel, cifra de afaceri anuală a afacerilor legale și ilegale a lui Wagner a depășit 400 de milioane de dolari.

Pavel Prigojin stă la luxosul hotel Ledger Plaza, din Bangui, capitala Republicii Centrafricane (RCA), și care servește drept sediu al Wagner. Hotelul este păzit de militanți Wagner, mascați și cu mitraliere, iar chiar și oficialii guvernamentali africani de rang înalt și diplomații trebuie să treacă prin controale de securitate înainte de a se întâlni cu Prigojin, spun sursele citate de WSJ.

În aprilie, Pavel a adunat conducerea PMC și oficialii guvernamentali africani, inclusiv ministrul Minelor, Rufin Benham Beltunga, la hotelul din Bangui, pentru a discuta modalități de a introduce aurul pe piețe externe.

Anterior, potrivit Global Initiative, Pavel, cu consimțământul tacit al guvernului RCA, a extins producția la 250 de milioane de dolari pe an la cea mai mare mină de aur a țării, care fusese confiscată de tatăl său.

Potrivit surselor WSJ, în ultimele trei luni, mai multe transporturi de aur au fost trimise către Belarus.

Pavel continuă, totodată, și activitatea inițiată de tatăl său în traficul de arme, furnizându-le grupurilor rebele din Sudan și Libia. În plus, Wagner controlează producția și vânzarea vodcăi numite Wa Wa Wa ("Foc și Foc") și Africa Ti L'Or ("Africa este aur").

Pavel Prigojin a adăugat, de asemenea, tranzacțiile de medicamente în „portofoliul său de active” și controlează acum o parte semnificativă a pieței locale pentru opioidul tramadol.

„Gruparea Wagner a devenit, de la o fostă puternică grupare de forțe speciale de mercenari, la o rețea nerecunoscută care pare să se transforme într-un grup de crimă organizată. Cred că lui Pavel i s-a permis să-și continue activitățile, adică a făcut un pact cu Kremlinul”, a spus pentru WSJ Lou Osborne, de la Inpact, o organizație nonprofit elvețiană care monitorizează activitățile lui Wagner în Africa.