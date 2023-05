"Gândacul mustăcios nici nu se aștepta la asta!" Stupoare în opoziția belarusă, după ce șeful ONU l-a invitat pe aliatul lui Putin la New York

Inițiativa a stârnit stupoare în rândurile opoziției din Belarus, unde Lukașenko a reușit să se mențină la putere de aproape 30 de ani, în contextul în care alegerile din 2020, denunțate de Occident ca viciate de fraude, i-au atras sancțiuni din partea Uniunii Europene.

Canalul Nexta_tv al opoziției belaruse a publicat pe contul de Twitter al organizației un material vitriolant, în care Lukașenko este numit "gândac mustăcios", iar liderilor internaționali li se reamintește represiunea din țară și numărul mare de deținuți politici.

"Planurile secretarului general al Organizației, Antonio Guterres, au fost anunțate de directorul regional pentru Europa și Asia Centrală în timpul vizitei sale la Minsk.

Gândacul mustăcios nu se aștepta la astfel de invitații din partea ONU și i-a mulțumit bucuros lui Guterres, asigurând că 'Belarus va contribui activ la pregătirea summitului și va participa în mod corespunzător la acest eveniment important'.

Summitul este programat în septembrie 2023.

Și acum principala întrebare pentru ONU: chiar vreți să invitați la summit un dictator sângeros care, timp de decenii, a suprimat cu brutalitate orice expresie a libertății cetățenilor belaruși? Chiar vreți să discutați la un summit despre dezvoltare durabilă cu un criminal de război care îi oferă lui Putin arme, sprijin și îi pune la dispoziție teritoriul pentru a invada și a lansa rachete asupra orașelor pașnice din Ucraina?

