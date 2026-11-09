Macron le dă francezilor 23,65 de euro în plus la salariu minim ca să nu mai iasă în stradă. Sindicate: "Firimituri. Un kg de roșii"

2 minute de citit Publicat la 17:18 09 Noi 2026 Modificat la 17:20 09 Noi 2026

Violențe și incendieri la Paris, în timpul protestelor din ultimele săptămâni. Foto: Profimedia Images

Guvernul francez a anunțat luni o creștere a salariului minim cu 1,6% începând cu 1 decembrie, după mai multe săptămâni de manifestații marcate de violență și distrugeri, în care cei mai mulți dintre protestatari au acuzat creșterea costului vieții, transmit AFP și EFE, citate de Agerpres.

Majorarea ar face ca salariul sub care este interzis să plătești un angajat în Franța să ajungă la aproximativ 1.502 euro, creșterea pe fluturașul de salariu fiind de 23,65 euro.

Prim-ministrul francez Sebastien Lecornu a făcut acest anunț după o întâlnire de două ore cu sindicatele, pe care le-a convocat după greva generală de pe 29 octombrie. Studenții și "vestele galbene" urmau, la rândul lor, să intre la discuții cu premierul.

"În legătură cu SMIC (Salariul Minim Interprofesional de Creștere n.r.), decidem două lucruri: să devansăm creșterea (care trebuia oricum să aibă loc pe 1 ianuarie, n.r.) pentru 1 decembrie și să ridicăm această creștere la 1,6%", a precizat ministrul francez al Muncii Jean-Pierre Farandou.

Ministru francez: "Un mic ajutor, un mare impuls"

El a estimat că sporul va constitui "un mic ajutor, dar și un mare impuls".

În prezent, salariul minim în Franța este de 1.477,93 euro. Majorarea de mai puțin de 24 de euro anunțată de Guvern reprezintă "a doua cea mai mare creștere din ultimii 20 de ani și nu trebuie subestimată", a subliniat premierul Lecornu. El a insistat că nu e doar o decizie cu valoare simbolică și a argumentat în legătură cu rațiunile economice ale acesteia.

"Această majorare a fost documentată (...) pentru a nu deveni o sursă de pierdere a locurilor de muncă", a explicat șeful guvernului francez.

Presa franceză notează că, dincolo de cele anunțate de șeful executivului de la Paris, sindicatele denunță menținerea în anumite ramuri profesionale a unor salarii minime inferioare SMIC.

Odată cu majorarea salariului minim, guvernul a dat asigurări că va relaxa fiscalitatea pentru companii, cu condiția ca acestea să acorde creșteri salariale în cadrul negocierilor din lunile următoare asupra contractelor colective de muncă.

Reacția sindicatelor la majorarea guvernamentală: "Creșterea e, de fapt, de 5 euro. Sunt firimituri"

Potrivit presei franceze, reprezentanții sindicali au considerat creșterea salariului minim "insuficientă".

"Sunt firimituri. Nu am venit aici să cerem milă, ci vrem recunoașterea muncii noastre, pe care muncitorii o solicită la manifestații" a spus Sophie Binet, lidera confederației sindicale CGT.

"Creșterea anunțată de executiv este de doar cinci euro pentru salariați, pentru că restul corespunde cu majorarea deja anunțată pentru începutul anului. Asta înseamnă un kilogram de roșii", a adăugat ea.

Binet a dat asigurări că "mobilizarea va continua" și a precizat că sindicatul său se va alătura apelului la greva generală deja anunțată de funcționari pentru 17 noiembrie, dar și zilei de protest convocată de studenți pentru marți și pentru sâmbetele următoare.

Marylise Leon și Frederic Souillot, reprezentanții centralelor sindicale CFDT (Confédération Française Démocratique du Travail) și FO (Force Ouvrière), au spus, la rândul lor, că majorarea propusă de Guvern este insuficientă.